WhatsApp è al lavoro su un’importante novità per migliorare l’organizzazione delle conversazioni. La piattaforma sta testando una nuova funzione che permetterà di creare filtri personalizzati per gestire in modo più efficiente le proprie chat. Insomma essa consentirà di creare liste specifiche di contatti e di gruppi. Una volta configurate, saranno generati automaticamente dei filtri corrispondenti. Tutti visibili nella parte superiore dell’elenco. In questo modo, sarà più semplice trovare e accedere alle conversazioni più rilevanti. Tutto ciò senza dover star a scrollare tra i vari messaggi.

Altre novità in arrivo su WhatsApp

Questa nuova introduzione si rivelerà particolarmente utile per chi desidera ridurre il tempo speso nella gestione delle conversazioni, facilitando la ricerca di una specifica di esse. Tale caratteristica sarà di grande aiuto non solo per gli utenti privati, ma anche per le aziende che utilizzano WhatsApp Business. Le imprese, infatti, potranno creare categorie personalizzate per i clienti. Migliorando il monitoraggio delle interazioni con loro e la gestione delle attività commerciali. In questo modo, sarà più facile seguire le transazioni in corso e rispondere tempestivamente alle richieste. Ma anche organizzare i pagamenti, tutto direttamente dall’applicazione.

Ma le novità non finiscono qui. WhatsApp sta sviluppando anche altre funzionalità volte a semplificare ulteriormente il suo utilizzo. Tra le funzioni in fase di test, vi è la possibilità di segnare tutti i messaggi non aperti come letti, con un solo tocco. Questa opzione sarà particolarmente utile. In particolare per coloro che ricevono molte notifiche e desiderano gestirle rapidamente. Senza dover aprire ogni singola conversazione. Anche se si tratta di funzionalità ancora in fase di sviluppo, è probabile che non passerà molto tempo prima del loro rilascio ufficiale. WhatsApp non ha ancora comunicato una data precisa per il lancio. Ma è lecito aspettarsi che possano arrivare con uno dei prossimi aggiornamenti. Tutte queste innovazioni dimostrano quindi l’impegno costante della rinomata piattaforma di migliorarsi. Dimostrandosi sempre più funzionale e adatta alle esigenze di un pubblico quotidianamente più ampio e variegato.