WhatsApp, aggiornamento: ecco i filtri personalizzati per gestire le chat

La cultura del lavoro e dei continui aggiornamenti per gli ingegneri di WhatsApp è sacra e questo lo si può vedere ad occhio nudo. Chi lavora dietro questa applicazione sa benissimo che gli utenti sono esigenti e che la concorrenza è sempre pronta a scavalcare senza pensarci due volte. Proprio per questa motivazione negli ultimi anni WhatsApp ha accelerato, rilasciando diverse novità interessanti e inaspettate.

Secondo quanto riportato, il colosso colorato di verde è ancora una volta intenzionato a stupire e dopo le tante indiscrezioni che sono arrivate sembra essere la volta buona per il lancio di un aggiornamento molto atteso. Dopo aver visto diverse soluzioni introdotte nell’ultimo periodo, ecco che effettivamente quella funzione utile per gestire le chat sta per arrivare. Si tratta per la possibilità di basarsi su filtri personalizzati utili per le conversazioni.

WhatsApp: i nuovi filtri fanno il loro ingresso tra le chat, ecco come funzionano

C’è una nuova funzione che attualmente è ancora in fase di test in casa WhatsApp: questa consentirà di creare degli elenchi personalizzati di gruppi e contatti singoli. Verranno dunque generati in maniera automatica dei filtri che che si potranno notare nella parte superiore dell’applicazione, direttamente sotto la barra di ricerca di Meta AI su Android ad esempio.

WhatsApp si è prefissata l’obiettivo di rendere la ricerca molto più semplice e soprattutto fulmineo l’accesso alle conversazioni più rilevanti. In questo modo gli utenti potranno evitare di scorrere quelle interminabili liste piene di conversazioni, arrivando subito al punto. Le liste potranno essere create dagli stessi utenti con i gruppi e le persone che contattano più spesso. Sarà WhatsApp a quel punto a generare un filtro in alto che includerà lo stesso nome attribuito alla lista. Ovviamente questo aggiornamento sarà utile sia per gli utenti normali che per coloro che usano WhatsApp in versione Business.