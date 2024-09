PosteMobile, il marchio di telefonia mobile di Poste Italiane, di recente, ha introdotto un’interessante offerta chiamata “Creami Extra Wow 50X2″. Quest’ ultima si rivolge a coloro che desiderano un ampio pacchetto dati a un prezzo super competitivo. Al costo di 8€ al mese, gli utenti possono infatti usufruire di 100GB di traffico internet in 4G+. Con una velocità che può arrivare fino a 300Mbps. Ciò a seconda della copertura di rete e delle condizioni locali. La promo include anche chiamate e SMS illimitati. Il che la rende particolarmente attraente per chi utilizza spesso il proprio smartphone per comunicare.

PosteMobile: vantaggi aggiuntivi e copertura garantita da Vodafone

La SIM può essere acquistata online o presso gli uffici postali. Il costo di attivazione è di 10€ per chi sceglie di effettuare l’acquisto online. A cui poi si aggiungono altri 10 euro che coprono il primo mese di canone. In alternativa, recandosi direttamente in un ufficio postale, il costo sale a 15€, sempre con l’obbligo di una ricarica iniziale di 10€. Per mantenere attiva l’offerta è fondamentale avere credito sufficiente sulla SIM. Altrimenti si rischia di incorrere in tariffe molto più alte per chiamate, SMS e dati.

Uno degli aspetti più interessanti di Creami Extra Wow 50X2 è la rete su cui si appoggia. I servizi di PosteMobile sono infatti erogati tramite la rete 4G+ di Vodafone. La quale garantisce una copertura del 99% su tutto il territorio italiano. Ciò consente agli utenti di navigare con velocità elevate, anche nelle zone più remote. In più, nell’offerta sono inclusi senza costi aggiuntivi servizi utili come “Ti cerco”, “Richiama ora”, e l’avviso di chiamata. È compresa anche la possibilità di utilizzare l’hotspot per condividere la connessione internet con altri dispositivi. Cosa che rende tale soluzione ancora più vantaggiosa per chi ha particolari esigenze di connessione.

Insomma, Creami Extra Wow 50X2 rappresenta senz’ altro una proposta completa e conveniente per chi cerca un’offerta di telefonia mobile ricca di servizi ad un costo davvero accessibile.