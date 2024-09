Offerta Very Mobile: perché Unlimited è la scelta perfetta

Diciamo che sei stufo del tuo gestore, vorresti cambiare ed optare per uno migliore? Sei alla ricerca di un’offerta che unisca ricchezza di contenuti e convenienza? Non cercare oltre, perché Very Mobile ha lanciato una promo davvero irresistibile: l’offerta da urlo Unlimited. Attenzione però! L’offerta è riservata a una selezione di utenti. Quindi, se sei tra i fortunati, non perdere questa occasione d’oro! Attivare l’offerta è semplice e veloce: basta seguire le istruzioni nell’app Very Mobile o sul sito web ufficiale dell’operatore. In pochi minuti potrai passare a un’offerta che ti regala libertà totale sia in Italia che all’estero.

Dettagli della promo da favola targata Very Mobile

Con soli 10,99€ al mese, potrai avere minuti e SMS illimitati, oltre a GIGA senza limiti per navigare senza preoccupazioni. Un sogno? No, è tutto vero!Very Mobile ti offre anche roaming gratuito in tutta Europa. Potrai chiamare e inviare SMS come se fossi in Italia e avrai a disposizione 11,70 GB di traffico dati ogni mese per navigare anche all’estero. Superata questa soglia? Non preoccuparti, pagherai solo 0,189 centesimi per MB. Non ti sembra un’opzione imbattibile?

L’attivazione di questa promo è completamente gratuita e priva di sorprese o tranelli. Il primo mese verrà addebitato direttamente dal tuo credito residuo! In tal modo avrai trasparenza totale e l’assenza di costi nascosti. Questo significa che puoi dire addio a tutte quelle fastidiose spese inattese che a volte rovinano anche le migliori offerte. Very Mobile si sta rapidamente affermando come uno dei gestori più affidabili e competitivi sul mercato ed è ovvio il perché, No? L’operatore si distingue per il suo impegno nel donare promozioni grandiose ricchissime, convenienti e con un mucchio di dati. Se sei alla ricerca di un cambio di gestore Very Mobile è la scelta perfetta per cui optare, non potresti avere di meglio. Che cosa stai aspettando? Scegli Very Mobile e approfitta subito della nuova offerta Unlimited. Non lasciarti sfuggire questa occasione! Ottieni il massimo ad un prezzo stracciato!