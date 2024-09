Huawei Watch GT 4 è lo smartwatch adatto agli utenti che non vogliono osare troppo, spingendosi all’acquisto del Watch 4 Pro, ma allo stesso tempo non sono disposti a rinunciare alle ottime funzionalità e specifiche che solo i prodotti di casa Huawei sono in grado di offrire.

La versione di cui vi parliamo oggi prevede una diagonale di 46 millimetri, risultando più che altro adatta ad un pubblico maschile, o dal polso di grandi dimensioni. A prescindere da ciò è caratterizzata da un cinturino realizzato in finta pelle, con la parte esterna con cuciture a contrasto e zigrinata, e tantissimi misure tra cui poter scegliere in fase di utilizzo. La cassa è realizzata in metallo, capace di accrescerne l’estetica e l’eleganza generale.

Huawei Watch GT 4: lo sconto è da non perdere

Uno smartwatch elegante ad un prezzo complessivamente più che abbordabile, è questo lo Huawei Watch GT 4, un prodotto che di base sarebbe stato commercializzato a 299 euro, ma che oggi l’utente medio si ritrova a poter acquistare con un investimento di soli 199 euro. Compatibile sia con iOS che con Android, senza differenze in termini di funzioni, viene venduto con garanzia di 2 anni, l’ordine è da completare al seguente link.

Le funzioni che gli utenti si ritrovano a fruire sono complessivamente complete, infatti parliamo di monitoraggio della salute 24 ore su 24, con misurazione del battito cardiaco, percentuale di ossigeno nel sangue, passi, distanze percorse, calorie bruciate e non solo. Non manca all’appello la presenza del chip GPS integrato, così da poter monitorare e registrare gli allenamenti direttamente al polso, ed una batteria che, dati alla mano almeno, dovrebbe garantire fino a 2 settimane di utilizzo continuativo, salvo un utilizzo smodato del chip GPS integrato, di cui vi parlavamo poco sopra.