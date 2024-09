Google sta lavorando ad una funzione che renderebbe più semplice il trasferimento di file tra un dispositivo e l’ altro. La novità sta nel fatto che questa funzione verrà inserita nei dispositivi Android. La modalità si chiama Quick Share ed è una modalità molto semplice ed intuitiva dato che Google ha pensato proprio di migliorare il modo con cui vengono inviati i file anche inserendo la funzionalità Drag and drop.

Il miglioramento dell’ applicazione viene visto come un grande passo avanti verso altre funzioni che dovrebbero interessare moltissimi utenti che speravano in un miglioramento delle funzionalità sui dispositivi Android. La modalità Quick Share già si trova su molti dispositivi come PC Windows o i Chromebook, per cui vederla sugli Android è un miglioramento molto importante. Ovviamente il file dell’ applicazione è ancora in fase di sperimentazione poiché gli sviluppatori devono trovare un metodo per semplificare l’ invio di questi file.

Google, la modalità Quick Share e le sue applicazioni

Come accennato prima, questa funzione esiste già su alcuni dispositivi come i PC con sistema operativo Windows e i Chromebook, ma non sui dispositivi Android. Nella versione di Windows il trasferimento di file è veloce e molto semplice: basta infatti aprire l’ applicazione, trascinare il file e rilasciarlo sull’ icona del dispositivo di destinazione. Sui dispositivi Android il procedimento è un po’ più lungo poiché bisogna selezionare il singolo file, premere sul tasto condivisione e selezionare la voce Quick Share così da selezionare il dispositivo di destinazione. Tutti questi passaggi potrebbero essere eliminati se verrà introdotta la funzione Drag and drop cosicché i il trasferimento di file risulti essere più semplice e veloce.

Per questa funzione bisognerà aspettare fino a quando gli sviluppatori abbiano trovato il metodo per velocizzare il trasferimento dei file. Con questa funzione moltissimi utenti vedranno la possibilità di poter inviare file anche sui dispositivi Android.