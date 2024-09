Apple iPad Air è il tablet che gli utenti si ritrovano a voler acquistare nel momento in cui fossero alla ricerca di un dispositivo di fascia medio-alta, in grado comunque di mettere a disposizione prestazioni di livello superiore rispetto a quanto il solo Apple iPad base è in grado di offrire.

Il modello di cui vi parliamo nel nostro articolo viene commercializzato nella sua versione con 64GB di memoria interna, da notare, infatti, che il quantitativo di memoria non può essere in nessun modo incrementato tramite l’ausilio di una microSD, restando fisso per tutta la vita del prodotto stesso. La versione prevede la sola connessione alla rete tramite il WiFi, non essendo presente compatibilità con eSIM o similari, e rappresenta la quinta generazione attualmente in commercio.

Apple iPad Air: ecco lo sconto che nessuno si aspettava

Gli utenti possono acquistare Apple iPad Air, versione 2022, ad un prezzo molto interessante, infatti il suo listino sarebbe di 659 euro, ma proprio in questi giorni la spesa è fortemente ridotta, circa il 18% della suddetta cifra, fino ad arrivare ad un valore finale da sostenere pari a soli 539 euro. Per l’ordine, collegatevi subito qui.

Il dispositivo presenta le solite ottime specifiche tecniche che possiamo trovare nei prodotti di casa Apple, come ad esempio il display da 10,9 pollici di diagonale, oppure una memoria interna di 256GB, per poi virare verso il processore Apple M1 con neural engine, un fiore all’occhiello per la fascia di prezzo di posizionamento, ed un comparto fotografico che, nonostante tutto, risulta essere più che adeguato: nella parte posteriore spicca la presenza di un sensore da 12 megapixel, seguito a sua volta anteriormente da un medesimo sensore da 12 megapixel con annesso grandangolo per scatti in compagnia.