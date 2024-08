Da agosto 2024, WindTre ha lanciato nuove promozioni dedicate ai suoi clienti di rete fissa, offrendo l’opportunità di attivare una SIM con condizioni vantaggiose. Queste soluzioni fanno parte della gamma MIA Unlimited x Super Fibra. Esse permettono di abbinare alla linea fissa un servizio mobile con traffico dati illimitato, minuti senza limiti verso numeri fissi e mobili nazionali e un pacchetto generoso di SMS. La promozione include due opzioni. La prima da 6,99€ al mese che fornisce Giga illimitati in 4G e 100SMS. Mentre la seconda da 9,99€, che aggiunge la possibilità di navigare in 5G e raddoppia il numero di messaggi di testo disponibili.

Queste offerte, come detto, sono riservate esclusivamente a coloro che possiedono già una linea fissa WindTre. In più sono accessibili solo su invito tramite email o presso i punti vendita aderenti. La campagna promozionale, iniziata il 27 agosto 2024, invita dunque i suoi iscritti a recarsi in negozio per verificare la possibilità di attivazione delle promo disponibili.

WindTre: modalità di attivazione e condizioni per il mantenimento della promozione

I clienti che scelgono di aderire a MIA Unlimited x Super Fibra possono optare per due modalità di pagamento. Quella su credito residuo o tramite Easy Pay, che prevede l’addebito automatico su un metodo di pagamento predefinito. Se la linea fissa associata viene disattivata, le condizioni dell’offerta cambiano. Ovvero, il costo mensile passa a 14,99 €, e i dati disponibili diventano 20 Giga per l’offerta base e 50 Giga per la 5G.

In più, WindTre si riserva il diritto di limitare la velocità di navigazione in caso di utilizzo eccessivo del traffico dati. Definito come un consumo superiore di cinque volte rispetto alla media tradizionale. Questa limitazione può durare fino a 72 ore consecutive e viene applicata per evitare sovraccarichi di rete. In generale, tali proposte telefoniche sono soggette alle condizioni di utilizzo stabilite dal suddetto operatore e non sono compatibili con servizi aggiuntivi, come Security Pro. Gli utenti che desiderano attivare una nuova SIM possono farlo gratuitamente per le offerte 4G. Mentre per le versioni 5G è richiesto un pagamento di 10€.