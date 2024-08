Acer ChromeBook Plus 514, è questo il nome del notebook Acer che gli utenti possono acquistare ad un prezzo molto più basso del normale su Amazon in questi giorni, un prodotto che presenta un display IPS LCD da 14 pollici, ma comunque con risoluzione in FullHD, seguito a ruota da un processore Intel Core i3-N305, che viene completato con 8GB di RAM DDR5 ed anche 256GB di memoria interna su SSD PCIe.

Ciò che lo contraddistingue da un classico notebook è proprio la presenza del cosiddetto ChromeOS, ovvero il sistema operativo di Google, molto basilare, adatto per tale tipologia di prodotti, e che possiamo consigliare a tutti coloro che sono alla ricerca di un’esperienza solo lavorativa, ancora meglio se limitata all’utilizzo della suite di scrittura e della rete internet (tramite il browser, ovviamente).

Notebook Acer: il prezzo è da urlo su Amazon

Uno dei suoi maggiori punti di forza è proprio rappresentato dal prezzo di vendita, infatti il notebook può essere acquistato in questi giorni a soli 329 euro, rappresentando a tutti gli effetti la cifra più bassa mai raggiunta nell’ultimo periodo (tale livello era stato toccato a 369 euro). Se lo volete acquistare, dovete collegarvi subito qui.

L’autonomia non sarà un problema con il dispositivo oggetto del nostro articolo, infatti la batteria prevede fino a 10 ore di utilizzo continuativo, a prescindere dal modo in cui viene utilizzato, oltretutto gode di audio DTS per una resa superiore al normale, per terminare con display completamente touchscreen, così da estendere al massimo la versatilità del prodotto, e renderlo molto più simile ai modelli di fascia alta. L’acquisto, come anticipato del resto, può essere completato su Amazon, con consegna prevista in pochissimi giorni direttamente al vostro domicilio, e la solita garanzia di 2 anni.