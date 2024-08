Iliad: Flash 200, Giga 250 e 120, queste le tre offerte che distruggono TIM

I grandi momenti di Iliad non sono relegati solo ai primi anni di dominio in Italia, ma sono più che attuali. Il famoso gestore che riesce a dettare i tempi e anche il modus operandi nel mondo della telefonia mobile, sta continuando a raccogliere grandi soddisfazioni. È fresca infatti la notizia che proprio Iliad ha fatto registrare un fatturato superiore ai 500 milioni di euro nel primo semestre del 2024, portando i suoi utenti complessivi a superare gli 11,5 milioni in Italia. Di questi, meno di 300.000 appartengono al piano domestico, quello in fibra ottica, per cui adesso obiettivo è quello di aumentare le numeriche sotto quel profilo.

Il suo sesto compleanno festeggiato lo scorso mese di giugno ha visto il gestore lanciare nuove offerte, tra le quali alcune sono rimaste disponibili. Iliad vuole infatti portare avanti ancora una volta il suo nome a suon di tanti giga e prezzi incredibili. Lo testimoniano le tre offerte ora presenti sul sito, tutte disponibili per ogni utente di qualsiasi gestore e con prezzi bloccati per sempre.

Iliad domina e lo fa con le sue tre offerte, è davvero facile vincere così

Il sito ufficiale di Iliad mostra in questo momento tre offerte clamorose di cui ogni utente non potrebbe fare a meno. Il gestore ha lanciato ad inizio mese la sua nuova Flash 200, una soluzione da 9,99 € mensili con il 5G incluso e con 200 giga, minuti illimitati ed SMS illimitati.

Le altre due offerte sono la Giga 250 e la Giga 120. L’unico punto in comune al di fuori del nome, sta nei minuti e negli SMS senza limiti. La prima offre 250 giga in 5G con 11,99 € mensili e la seconda 120 giga in 5G con 7,99 € mensili.

Tutte le offerte che propone Iliad sono in genere disponibili per tutti gli utenti. Inoltre quelle che vanno dai 9,99 € al mese in su, permettono di avere anche lo sconto sulla fibra ottica, per cui conviene approfittare.