Se state cercando una nuova funzione da sottoscrivere per il vostro numero di telefono, gli avete intenzione di effettuare la portabilità del numero, ho. Mobile è certamente l’operatore che stavate cercando, il provider viola infatti ha un catalogo di offerte decisamente nutrito in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti accontentando desideri ma allo stesso tempo anche necessità, le offerte sono infatti stratificate per fasce di prezzo e includono caratteristiche variabili, pensate per offrire un’esperienza d’uso completa e adeguata al costo che si vuole spendere ogni mese.

Come se non bastasse recentemente il provider italiano ha attivato anche la connessione 5G che su molte offerte e attivata di default senza nessun costo aggiuntivo, ma che nel caso può essere attivata separatamente, pagando un’aliquota di denaro in più davvero irrisoria.

Se dunque siete in cerca di una promozione senza nessun tipo di compromesso e che offra tutto il necessario in quantità elevate, ecco la promo che stavate cercando, vediamola insieme.

Tutto insieme a meno di 10 euro

La Prova in questione garantisce a chi la sottoscrive ben 200 GB di traffico dati in 5G con minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, come potete ben vedere il 5G è attivato senza nessun costo aggiuntivo e il costo di attivazione di questa promozione sarà di 2,99 € ma solo per coloro che effettuano la portabilità da determinati operatori virtuali specifici, altrimenti salirà a 29,90 €.

Se siete interessati, non perdete tempo e andate sul sito ufficiale dell’operatore, la promo resterà valida fino al 3 settembre. Dopodiché verrà disattivata in favore di un’altra soluzione che verrà presentata al momento, ricordate che potete scegliere tra una nuova Sim fisica o il nuovo formato digitale eSim, indubbiamente, questa promozione a meno di 10 € offre delle caratteristiche davvero interessanti per il mercato attuale, farsela scappare sarebbe davvero un peccato, soprattutto se avete bisogno di molti giga.