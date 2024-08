1Mobile ha annunciato una nuova offerta promozionale destinata ai nuovi clienti, denominata “Super 80“, disponibile fino al 31 agosto 2024. L’offerta comprende 80 GB di traffico dati, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 80 SMS, con un costo di soli 5 euro per il primo mese. Dal secondo mese in poi, il prezzo sarà di 6,99 euro. Questa iniziativa rappresenta una delle promozioni più competitive sul mercato, pensata per chi cerca un piano tariffario completo a un prezzo contenuto.

La fantastica offerta Super 80 di 1Mobile

L’attivazione del piano è gratuita per chi effettua la portabilità del numero da operatori come TIM, Vodafone, WindTre, Iliad e da tutti gli operatori virtuali. Per usufruire dell’attivazione gratuita, è necessario completare il processo di portabilità entro 30 giorni dall’acquisto della SIM. Qualora non fosse possibile rispettare questa scadenza, verrà applicata una penale di 5 euro e il canone mensile aumenterà a 9,99 euro.

L’offerta è utilizzabile non solo in Italia, ma anche nei Paesi dell’Unione Europea, nel rispetto delle normative europee sul roaming. Tuttavia, una volta superati gli 80 GB inclusi nel pacchetto, sarà possibile continuare a navigare pagando un costo aggiuntivo di 0,50 centesimi ogni 100 MB. Va precisato che l’offerta è compatibile con altre opzioni aggiuntive, ma cambiando piano si perderanno i vantaggi acquisiti.

1Mobile ha precisato che l’offerta è destinata a un utilizzo personale e lecito del servizio, riservandosi il diritto di applicare restrizioni in caso di utilizzo non conforme alle Condizioni Generali di Contratto. Inoltre, alcuni dispositivi potrebbero non essere completamente compatibili con i servizi offerti, e la responsabilità per eventuali disagi ricade interamente sul cliente.

La “Super 80” può essere attivata e gestita facilmente tramite l’app ufficiale di 1Mobile o nell’area riservata del sito web. In caso di credito insufficiente al momento del rinnovo, l’offerta rimarrà sospesa fino a una nuova ricarica. Una proposta allettante per chi cerca una soluzione economica e flessibile, disponibile solo per un periodo limitato.