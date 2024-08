Nei laboratori di Realme sono in fase di sviluppo ben dieci nuovi device che saranno presentati ufficialmente nel corso dei prossimi mesi. La notizia è stata diffusa in anteprima dal team di Gizmochina che ha fornito anche alcuni dettagli in merito a questi smartphone.

Inizialmente sono emersi i riferimenti a quattro modelli differenti ma le informazioni disponibili sono molto limitate. I numeri di modello di questi device sono rispettivamente “RMX5000”, “RMX5002”, “RMX5010” and “RMX5011”.

In seguito, sono trapelati i codici che contraddistinguono ulteriori sei modelli “RMX5003”, “RMX5004”, “RMX5050”, “RMX5051”, “RMX5055” e “RMX5056”. Purtroppo, non sono disponibili dei riferimenti per conoscere le specifiche tecniche di questi device.

Realme si sta preparando a presentare ben 10 nuovi device sul mercato, svelati i numeri di serie in attesa di scoprirne le specifiche tecniche

Tuttavia, grazie a queste informazioni è possibile fare una interessante riflessione sull’organizzazione interna di Realme e sul rispetto delle tradizioni culturali CInesi. Il brand ha rilasciato nel tempo dei dispositivi che presentano numeri progressivi tra le varie generazioni. Nel corso degli anni abbiamo assistito al debutto di smartphone caratterizzati da numeri di modello RMX1000, RMX2000 e RMX3000.

L’arrivo della serie RMX5000 lascia intendere che Realme salterà la generazione caratterizzata dal numero 4. Si tratta di una scelta legata alla superstizione cinese in quanto il numero 4 è ritenuto un numero sfortunato.

La tradizione asiatica associa al numero 4 il concetto di morte in quanto la pronuncia tra le due parole è molto simile. Per evitare qualsiasi tipo di problema, l’azienda controllata da Oppo ha scelto di evitare il lancio di questa generazione di device.

Un approccio simile lo si è avuto anche con Oppo che ha scelto di saltare il lancio del Find X4 optando per la distribuzione diretta del Find X5. Si tratta di un esempio molto interessante in cui la cultura e la tradizione si scontrano con la tecnologia, avendo la meglio.