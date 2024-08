Realme C61 ha fatto ufficialmente il suo esordio nel mercato italiano, la nota azienda ha presentato un dispositivo che garantisce quanto serve per un’esperienza d’uso perfetta e priva di lag, il dispositivo oscilla in una fascia di prezzo al di sotto dei 200 euro dalla quale prende anche distanze importanti, infatti il telefono è venduto ad un prezzo di lancio di 149,99 euro e su Amazon si riesce a trovare addirittura a 10 euro in meno.

Ovviamente per abbassare il prezzo le rinunce sono fatte sul SoC che è un Unisoc, ciononostante però rispetto al mercato indiano è presente la ricarica rapida SuperVooc a 45W contro i miseri 10 della variante indiana, sebbene la combinazione tra CPU di livello basso e la batteria da 5000mAh garantisca un’autonomia decisamente importante che permetterà di caricare il device anche ogni due giorni con un uso molto blando, garantito anche un uso perfetto sotto la pioggia grazie alla funzione Rainwater Smart Touch.

Possibili specifiche tecniche