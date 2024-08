WhatsApp sta per introdurre una nuova funzione. Quest’ ultima è stata progettata al fine di provare a ridurre drasticamente i messaggi indesiderati che spesso si ricevono da numeri sconosciuti. Tale aggiornamento è attualmente disponibile nella versione beta per Android 2.24.17.24. Esso consentirà agli utenti di bloccare automaticamente i messaggi provenienti da contatti non presenti in rubrica e che potrebbero dunque essere pericolosi. L’obiettivo principale di tale novità è proprio quello di aumentare la protezione delle persone contro lo spam e i tentativi di truffa. Minacce che, di recente, stanno diventando sempre più frequenti. Tutto ciò in modo da rendere l’intera esperienza di utilizzo dell’app più sicura ed efficiente che mai.

WhatsApp: nuove funzionalità per una maggiore efficienza e sicurezza

Secondo quanto riportato, la funzione si attiverà automaticamente, se si ricevono un numero elevato di messaggi da parte di sconosciuti. In questo modo, si eviteranno contatti non desiderati o potenzialmente pericolosi, contribuendo a mantenere una comunicazione più sicura. Tale iniziativa rappresenta un passo avanti fondamentale per WhatsApp nel contrastare lo spam. Pratica che negli ultimi tempi è diventata una vera e propria piaga.

Oltre a bloccare i messaggi indesiderati, la nuova opzione promette anche di migliorare le prestazioni dell’app stessa. Riducendo la quantità di messaggi-spam che vengono elaborati, WhatsApp sarà in grado di operare più rapidamente e con maggiore efficienza. Questo aggiornamento si inserisce in una serie di migliorie recenti che includono anche l’integrazione di MetaAI. Ovvero il chatbot basato su intelligenza artificiale, e una funzione per creare stickers personalizzati.

Insomma il pubblico online può aspettarsi un’app più leggera e reattiva grazie a queste novità. Le quali puntano ad ottimizzare l’esperienza d’uso ma anche a proteggere la privacy e la sicurezza. Con il continuo miglioramento delle funzionalità, Meta sta così dimostrando un impegno costante nel rendere la piattaforma più di un semplice strumento di comunicazione. Ma un ambiente digitale sicuro e affidabile.