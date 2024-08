Truffa con tecnica phishing: così spariscono i soldi dai conti

La truffa che gira in queste ore è davvero incredibile, siccome si articola con due testi molto simili. Il suo scopo è quello di far credere alle persone di aver avuto l’opportunità di conoscere una ragazza molto bella di cui è allegata anche la foto.

Truffa in corso con due messaggi molto simili, ecco come vi rubano soldi e dati

Come potete vedere qui in basso i messaggi sono ben due, molto simili tra loro e con le stesse intenzioni: rubare soldi e dati agli utenti. Chi ci casca in genere clicca sul link contenuto all’interno del testo, così da credere di poter iscriversi al sito di incontri necessario per conoscere la fantomatica ragazza che sta scrivendo. Ovviamente non c’è nulla di reale in tutto questo e bisogna stare molto attenti in quanto le conseguenze possono essere distruttive. Ecco i due messaggi indicati:

“Ciao, sai quante volte le donne soffrono di solitudine pur essendo accanto a un uomo.

Questo è solo il mio caso. Nonostante mi addormenti e mi sveglio nello stesso letto con un gentiluomo, desidero costantemente essere ascoltata.

Voglio incontrare un uomo insaziabile che mi ascolterà per farmi calmare.

Puoi aiutarmi a diventare felice, se questo risulta essere il caso, e sei d’accordo.

Il mio profilo di contatto si trova in questo percorso Yolanda-juicy36, usa questo alias per cercare.

Ho creato un profilo in modo che mio marito non diventasse geloso!

ti aspetto lì!“.

Di messaggio in realtà ce n’è anche un altro che purtroppo sta portando via dati e soldi agli utenti, eccolo qui:

“Ciao, mi chiamo Rosa, sono una bellezza moderna moderatamente emancipata.

La mia vita con mio marito è diventata noiosa e banale. Voglio qualcosa di piccante e insolito in termini di amore.

Il fatto stesso di fare sesso con uno sconosciuto crea già un urgente bisogno di amore. Voglio invitarti ad alcuni bei appuntamenti.

Mi piaci, ma ho bisogno di sapere della tua approvazione! Ethelyn-elfie-604 è il mio profilo di appuntamenti.

Una volta completata la registrazione, inviami un’e-mail immediatamente.”