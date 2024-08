Uno dei prodotti più attesi per i prossimi mesi e senza alcun dubbio, la console di media generazione Di casa Sony, stiamo parlando di PlayStation 5 Pro, Quest’ultima infatti dovrebbe introdurre delle novità decisamente interessanti in grado di segnare un passo in avanti rispetto alla generazione precedente, fino a questo momento però aleggiato un alone di mistero attorno alla console che però sembra essersi leggermente diradato all’interno dei padiglioni della Gamescom 2024.

Alcuni sviluppatori hanno parlato

Tra i padiglioni della nota fiera dedicata ai videogiochi sembra infatti che alcuni sviluppatori abbiano lasciato alcune dichiarazioni in merito la nuova console di Sony, nel dettaglio uno sviluppatore ha affermato come gli sia stato suggerito di ritardare lo sviluppo del proprio gioco per renderlo contestuale all’arrivo di PlayStation 5 Pro, quest’ultimo ha dichiarato che la finestra di lancio dovrebbe essere a cavallo tra i 2024 e il 2025, un altro sviluppatore invece ha dichiarato di aver ricevuto in via ufficiale le specifiche tecniche definitive della console Sony per consentire un’ottimizzazione perfetta del titolo in fase di sviluppo, la quale sarà in grado di gestire Unreal Engine 5 molto meglio rispetto alla controparte attuale che invece stenta in alcuni scenari molto complessi.

Tutto questo attesta come il prodotto dell’azienda giapponese sia ormai in dirittura d’arrivo per un lancio ufficiale non troppo lontano nel tempo, tutto ciò effettivamente è abbastanza coerente con quanto abbiamo visto gli anni con PlayStation 4.

Queste dovrebbero essere alcune specifiche della console: