Apple ha ufficialmente confermato la data di presentazione dei nuovi iPhone 16. Essa avverrà il 9 settembre 2024. L’ attenzione del settore però si sta già concentrando su un altro aspetto cruciale. Ovvero la scelta di LG-Innotek come principale fornitore del modulo fotografico per gli iPhone16 Pro. La notizia proviene dal sito specializzato sudcoreano “The Elec”, che cita fonti interne all’ azienda. LG, già l’anno scorso aveva fornito il modulo periscopico per l’iPhone 15 Pro Max. Ma ora ha ottenuto l’ordine completo da Apple per la prima partita dei nuovi dispositivi. Questa fornitura include sia le ottiche che il meccanismo di stabilizzazione ottica (OIS), sviluppato in collaborazione con Jahwa Electronics.

iPhone 16: novità e innovazioni attese per il 9 Settembre

Secondo gli analisti, questo primo ordine rappresenta circa il 50% delle vendite previste per i nuovi modelli. Anche se alcuni ipotizzano che potrebbe salire fino al 70%. Per coprire la restante quota, Apple si affiderà a Foxconn e Cowell. Cercando così di contenere i costi complessivi. Una strategia simile era stata adottata già l’anno scorso. Quando LG era stata l’unica fornitrice del modulo per il modello di punta di Cupertino. Quest’anno, la novità principale riguarda l’introduzione del nuovo obiettivo, denominato “Tetraprism”, che sarà montato sia sull’iPhone16 Pro che sul ProMax.

La scelta del fornitore principale rientra in un quadro più ampio di innovazioni previste per gli iPhone 16. Per la sua presentazione ufficiale Apple ha scelto una data insolita, un lunedì. Ciò a causa di circostanze esterne come il dibattito presidenziale tra Donald Trump e Kamala Harris e l’anniversario dell’11 settembre, che cade esattamente due giorni dopo.

Tra le novità più attese vi sono anche l’aumento della RAM sui modelli non Pro, un nuovo tasto Azione e un sistema di dissipazione del calore più efficiente. Ma anche display OLED più luminosi grazie alla tecnologia delle micro-lenti. Anche le batterie saranno migliorate, con una maggiore capacità e una tecnologia anti-surriscaldamento. Mentre la fotocamera ultra-grandangolare delle versioni Pro raggiungerà i 48MP. Per finire, i dispositivi saranno equipaggiati con i nuovi chip A18 e un modem 5G Qualcomm Snapdragon X75. Offrendo supporto al WiFi 7 sui modelli Pro e al WiFi 6E su quelli standard.