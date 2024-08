Sembra che Samsung non intenda non prendere pause dopo il rilascio dell’ultimo laptop Galaxy Book4. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sembra che l’azienda sudcoreana sia alle prese con i nuovi dispositivi appartenenti alla gamma Galaxy Book 5 Pro. A tal proposito, hanno avuto inizio i primi test interni che permettono di conoscere alcuni dettagli interessanti sui prossimi laptop della gamma. Le informazioni trapelano dal numero di modello NT940XGK-DSD dei nuovi Galaxy Book 5 Pro, emerso nel database SiSoftware.

Samsung Galaxy Book 5 Pro: ecco le prime indiscrezioni

I nuovi dispositivi presenteranno un nuovo processore Intel octa-core. Quest’ultima sarà da 2.8 GHz core ad alte prestazioni. Sarà integrata una GPU Intel Arc con 64unità di calcolo. Quest’ultima a 1,85 GHz. Il nuovo Galaxy Book 5 Pro presenterà 16 GB di RAM e la SSD NVMe PCIe 4×4 Samsung da 1TB. Infine, il laptop presenterà Windows 11 come sistema operativo.

A completare l’assetto del dispositivo, potrebbe esserci un ampio trackpad in vetro. Quest’ultimo con driver Windows Precision. Sarà presente anche il supporto al Wi-Fi 6E/Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Per il Galaxy Book 5 Pro è stata predisposta anche una webcam da 2MP. Le indiscrezioni emerse fino ad ora, hanno permesso al laptop di Samsung di ottenere un punteggio di 2.159 nel benchmark.

Il nuovo laptop di Samsung potrebbe essere diffuso con due versioni, da 14 e 16 pollici. Per quanto riguarda il display touchscreen, entrambe le versioni presenteranno un Super AMOLED 2x. Sembra, inoltre, che la versione da 14pollici avrà una tastiera TKL retroilluminata. Quella da 16 pollici, invece, presenterà una tastiera completa anche di tastierino numerico.

Per quanto riguarda il lancio ufficiale dei nuovi Galaxy Book 5, al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali. È possibile ipotizzare che Samsung rilasci i prossimi laptop ad inizio del prossimo anno, o al massimo alla fine dell’anno in corso. Non resta che attendere ulteriori notizie per conoscere maggiori dettagli più precisi a riguardo.