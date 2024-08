La Flexispot E7 è una scrivania regolabile in altezza progettata con particolare attenzione all’estetica, alla stabilità e alla fluidità di movimento. Sebbene le scrivanie regolabili non siano tipicamente la prima scelta dei giocatori, il prezzo più elevato di questo modello è giustificato da alcuni vantaggi concreti. Innanzitutto, la possibilità di stare in piedi per determinati periodi interrompe le lunghe sessioni di gioco o di lavoro. Inoltre, una scrivania ad altezza regolabile permette di trovare facilmente la posizione ideale per una postura di gioco ottimale. Benché le scrivanie regolabili in generale offrano vantaggi simili rispetto alle scrivanie standard, il nostro interesse si concentra sul confronto della E7 con altre opzioni della sua categoria.

La Flexispot E7 offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Innanzitutto, presenta una vasta gamma di opzioni per le dimensioni. È possibile scegliere un tavolo meno profondo, rendendolo più versatile e adatto a spazi più piccoli senza sacrificare la larghezza. Il piano del tavolo della E7 è di alta qualità e facilmente sostituibile. Un vantaggio significativo del telaio della E7 è la sua larghezza regolabile, il che significa che può adattarsi a qualsiasi dimensione di scrivania. Teoricamente, il telaio potrebbe essere utilizzato per sempre. La E7 ha una capacità di carico di 161 kg, rendendola robusta e affidabile. Inoltre, la E7 ha la possibilità di salvare altezze preimpostate per regolazioni rapide. La E7 dimostra un’eccellente stabilità, con una differenza minima sotto i 99 cm di altezza che aumenta notevolmente in posizione eretta.

Flexispot E7: Assemblaggio, Design e Materiali

La scrivania regolabile Flexispot E7 arriva in due pacchi separati, imballati in modo sicuro. Un avvertimento importante: questi pacchi sono pesanti. Se soffrite di mal di schiena, vi consigliamo vivamente di farvi aiutare da un amico capace sia per ricevere la consegna che per montare la scrivania. Una persona può assemblare questa scrivania da sola, ma raccomandiamo che siano in due ad occuparsene, specialmente per capovolgere la scrivania alla fine, dato che le gambe sono piuttosto pesanti.

Abbiamo constatato che il libretto di istruzioni incluso presenta diagrammi molto chiari e istruzioni piuttosto semplici. Il tempo totale di montaggio per una persona è di circa un’ora. Se preferite seguire un video, potete guardare la Guida all’installazione della Scrivania E7 su YouTube.

Tutte le viti necessarie sono contenute in un sacchetto di plastica, ciascuna opportunamente etichettata e separata nel proprio scompartimento. La confezione include anche una chiave a brugola, ma per alcune viti avrete bisogno di un cacciavite o un trapano, che non sono forniti.

Durante l’installazione del tastierino numerico sul piano della scrivania, abbiamo particolarmente apprezzato la possibilità di montarlo sia sul lato destro che sinistro (una vittoria per i mancini ovunque). Ci è piaciuto anche come il deflettore sottostante nasconda eventuali cavi antiestetici.

Una volta montata, la Flexispot E7 presenta un design semplice ma robusto che si adatta a quasi qualsiasi arredamento. L’aspetto minimalista è pulito e professionale, creando uno spazio di lavoro aperto e invitante senza risultare invadente.

Flexispot E7: Caratteristiche

Il tastierino premium della Flexispot E7 ha sette pulsanti in totale: su, giù, blocco bambini (indicato con una M e un piccolo simbolo di lucchetto), e quattro preset di memoria programmabili (1, 2, immagine di una persona in piedi, immagine di una persona seduta). Ha anche un display LED che mostra l’altezza attuale della scrivania, oltre a una porta USB sul lato per caricare un dispositivo (quando la scrivania è collegata), un tocco molto apprezzato.

Ogni tocco del pulsante su/giù muove la scrivania di 0,1 cm con grande precisione, permettendo di impostarla all’altezza giusta per voi, indipendentemente dalla vostra statura. I pulsanti programmabili sono molto facili da impostare e estremamente comodi, soprattutto se si prevede di condividere questa scrivania con una seconda persona.

Durante il movimento, il sistema di sollevamento a doppio motore produce un leggero ronzio, ma è super silenzioso e non disturba affatto (meno di 50 decibel, quindi più silenzioso di un ufficio open space). Siamo rimasti impressionati anche dalla sua velocità e fluidità – con una velocità di sollevamento di 3,8 cm al secondo, la scrivania si muove abbastanza lentamente da garantire la sicurezza delle vostre attrezzature e bevande (lo abbiamo testato a fondo – nemmeno un’increspatura), ma abbastanza velocemente da non annoiarvi nell’attesa.

Una caratteristica davvero interessante della scrivania Flexispot E7 è il sensore anti-collisione. Abbiamo notato che se il piano della scrivania urta un oggetto sottostante, si inverte istantaneamente di un piccolo tratto, poi si ferma. Questo sarà utile se avete animali domestici vivaci o bambini piccoli che corrono intorno ai vostri piedi.

Un’altra delle nostre caratteristiche preferite è il blocco bambini. È fantastico per impedire a manine vaganti o a burloni di pasticciare con le impostazioni dell’altezza, perché, sì, tutti vorranno provare. I pulsanti del tastierino sono molto sensibili anche al tocco più leggero – sfiorarli o appoggiarsi al tastierino li attiva – quindi la maggior parte delle volte abbiamo trovato più facile tenere attivato il blocco bambini.

Alcune scrivanie regolabili in altezza hanno un allarme integrato che suona per ricordarvi di passare dalla posizione seduta a quella in piedi e viceversa; questa scrivania non ce l’ha. Tuttavia, non lo consideriamo una grande perdita, perché sebbene sarebbe stata una bella funzione da avere, potete sempre impostare un allarme sul vostro telefono.

Flexispot E7: Prestazioni

Abbiamo adorato questa scrivania, sia in posizione seduta che in piedi. In movimento, non c’è letteralmente alcuna vibrazione, quindi qualsiasi bevanda o attrezzatura costosa sulla scrivania Flexispot E7 è al sicuro durante lo spostamento. Siamo rimasti anche stupiti da quanto sia silenziosa la Flexispot E7. Se condividete lo spazio dell’ufficio con qualcuno, non lo disturberebbe affatto, quindi non ci siamo sentiti in imbarazzo nel cambiare frequentemente l’altezza.

Per contestualizzare, questa recensione è stata fatta da una persona piuttosto bassa (157 cm) con una storia di gravi problemi alla schiena, come ernie discali. La scrivania è stata testata anche da un’altra persona alta 173 cm senza problemi di schiena degni di nota. Entrambe sono state in grado di regolare comodamente questa scrivania secondo le proprie esigenze, e passare tra le diverse preferenze delle due persone è stato facilissimo grazie ai quattro pulsanti programmabili.

Da seduti, abbiamo notato che il telaio non intralciava affatto e le nostre ginocchia erano al sicuro, mentre il tastierino era a portata di mano. Siamo stati felici di scoprire che il tastierino stesso ha anche una porta USB, quindi è possibile caricare il telefono cellulare mentre si è seduti alla scrivania (quando è collegata alla corrente).

Sapere di poter passare a una scrivania in piedi con il semplice tocco di un pulsante, con così poco sforzo, ci ha effettivamente fatto stare in piedi di più. Questo ha notevolmente aiutato ad aumentare la nostra produttività e ad alleviare il mal di schiena, permettendoci di lavorare più a lungo.

A volte, quando eravamo molto stanchi stando in piedi, ci appoggiavamo alla scrivania, ma rimaneva saldamente in posizione (anche se probabilmente non è l’ideale per la postura).

L’unico vero aspetto negativo della Flexispot E7 è che i pulsanti sono estremamente sensibili al tocco, quindi è facile sfiorarli accidentalmente e attivarli. Riteniamo inoltre che sarebbe utile un avvertimento per fare attenzione che i cavi dei vostri dispositivi elettronici siano abbastanza lunghi – non vorreste alzare l’altezza della scrivania solo per staccare accidentalmente i monitor o il laptop!

Flexispot E7: Prezzo

La Flexispot E7 è sicuramente tra i modelli di scrivania regolabile in altezza più costosi sul mercato. Tuttavia, per il prezzo, si ottiene un grande comfort ed ergonomia, e una scrivania davvero regolabile.

Il prezzo base della scrivania è di 439 € per il materiale del piano più economico (truciolare) e la dimensione più piccola del piano (120x60cm), ma può essere personalizzata per soddisfare le vostre esigenze cambiando i materiali del piano, le dimensioni, il colore e aggiungendo accessori come bracci per monitor, tappetini, cassetti e altro ancora.

Dovreste acquistarla?

Dopo averla testata quotidianamente per oltre due mesi, possiamo raccomandare vivamente la Flexispot E7 e classificarla tra le migliori scrivanie regolabili in altezza disponibili. È robusta, ha funzionalità ben progettate e facili da usare, e ha anche un bell’aspetto. Abbiamo constatato che ha effettivamente alleviato il disagio fisico dovuto alle giornate di lavoro da casa e ci ha aiutato a concentrarci maggiormente, il che è sicuramente un punto a favore.

Tuttavia, non c’è modo di negarlo: una scrivania regolabile in altezza di alta qualità è costosa. Tutte le configurazioni e i prezzi sono disponibili nella pagina ufficiale.