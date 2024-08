Amazon di recente ha annunciato un’espansione rilevante della compatibilità dei suoi dispositivi Fire TV per il servizio Xbox Cloud Gaming di Microsoft. Questa nuova funzionalità, consente lo streaming di giochi Xbox. Ecco perché è una notizia sorprendente il fatto che ora sia finalmente disponibile anche per il FireTV Cube di terza generazione e il FireTVStick 4K Max di prima. Inizialmente, lo streaming di giochi Xbox era riservato ai modelli più recenti. Ma Amazon ha deciso di includere anche i dispositivi più vecchi. Ampliando così l’accesso al servizio a un numero maggiore di utenti.

Amazon: caratteristiche e funzionalità dei device supportati

Per usufruire di XboxCloud Gaming, è necessario disporre di un controller compatibile. Oltre che di un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate. L’aggiornamento permette di accedere a un vasto catalogo di videogame. Il tutto senza la necessità di possedere una console fisica. Tutto ciò consente così di rendere l’esperienza di gioco più accessibile e flessibile ad un maggior numero di persone. Una notizia che è stata accolta positivamente da molti utenti. I quali vedono nella mossa dell’ azienda un’opportunità per sfruttare al meglio i loro dispositivi streaming.

Il Fire TV Cube di terza generazione è uno dei dispositivi di punta di Amazon. Esso è dotato di un potente processore octa-core da 2.0GHz e supporta il Wi-Fi 6E. In modo da poter offrire prestazioni elevate per lo streaming di contenuti in alta risoluzione fino a 4K. In più, supporta tecnologie avanzate come Dolby Vision e DolbyAtmos, per una qualità audio e video eccellente. Anche il FireTVStick 4K Max di prima generazione, nonostante sia un dispositivo più datato e non più disponibile per l’acquisto, beneficia di questo aggiornamento.

Quest’ ultimo sembra così aver suscitato non poche discussioni. Alcune persone hanno lodato l’iniziativa di Amazon di espandere la compatibilità dei suoi device. Mentre altre hanno espresso preoccupazioni sulla latenza e sulla qualità dello streaming di giochi. Nonostante ciò, la possibilità di accedere ai videogame Xbox su Fire TV rappresenta comunque una comoda alternativa per chi non possiede una console. Proprio per aprire nuove possibilità per il gaming su piattaforme diverse.