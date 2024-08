WhatsApp: la nuova funzionalità che consente di SPIARE il partner

Cosa succedeva quando gli utenti su WhatsApp potevano essere spiati liberamente? C’erano delle applicazioni di terze parti che, a pagamento, consentivano di entrare nelle chat altrui senza troppi problemi.

Il colosso della messaggistica si scagliò violentemente contro queste ultime debellandole abilmente. Da quel momento tutti sono tranquilli e non hanno più paura, anche se il fenomeno sarebbe ritornato in auge e seppur in maniera meno invasiva. Ci sarebbe infatti una nuova applicazione di terze parti che consentirebbe di spiare quelli che sono i movimenti all’interno della famosa chat colorata di verde. Sono moltissimi gli utenti che la stanno testando da ormai diversi mesi a questa parte.

WhatsApp ancora una volta spiato da un’applicazione di terze parti, ecco quale

Tenere traccia delle attività del proprio partner su WhatsApp spesso può diventare fondamentale. Basta scaricare gli strumenti giusti per avere a disposizione tutto ciò, proprio come una piattaforma di terze parti molto famosa.

Più persone hanno potuto infatti testare la nuova applicazione che sta girando da tempo, quel Whats Tracker di cui si vocifera. Dopo averla scaricata, diversi utenti hanno capito fin da subito come utilizzare la piattaforma di terze parti, la quale infatti è molto ben chiara e definita. Basta aprirla e subito selezionare i contatti da voler seguire durante la giornata. Una volta concessa l’autorizzazione per la rubrica, sarà facilissimo farlo.

Fatto ciò, ogni volta che gli utenti selezionati entreranno su WhatsApp o usciranno dalla sessione, arriverà una notifica sul telefono che sta usando Whats Tracker. È in questo modo dunque che si riesce a tenere traccia anche di coloro che non hanno attivo l’ultimo accesso o anche il loro stato. Alla fine della giornata poi arriverà la scaletta completa con tutti gli orari delineando una vera e propria timeline con accessi ed uscite da WhatsApp. Almeno per il momento l’applicazione è gratuita e legale per tutti.