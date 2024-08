Range Rover: la prima versione elettrica arriva a fine anno

Le aspettative per il primo Range Rover completamente elettrico sono alle stelle. In molti si chiedono come sarà dal vivo questo modello. Ci sono già oltre 42.000 prenotazioni, sintomo di come questo SUV abbia catturato immediatamente l’attenzione di appassionati e clienti di tutto il mondo. Ma cosa rende così speciale questo veicolo?

Innanzitutto, l’azienda ha dichiarato che il nuovo SUV elettrico manterrà l’essenza del marchio, garantendo la stessa esperienza di guida che ha reso celebri i modelli Range Rover. Nonostante la sfida tecnica data dalla motorizzazione, l’obiettivo è stato quello di creare un veicolo che non scendesse di qualità, soprattutto quando si tratta di una guida su terreni difficili. La sua capacità di attraversare acque profonde fino a 850 mm potrebbe persino superare il rivale GMC Hummer EV.

Un Range Rover elettrico ma purosangue

La casa automobilistica ha puntato anche molto sul design. Il prototipo completamente nero visto nei test sulla neve lo scorso aprile ha dimostrato che, pur essendo full electric, questo SUV rimane inconfondibilmente, in tutto e per tutto, un Range Rover purosangue. La differenza è che possiede linee più eleganti ed il suo design senza tempo è stato modernizzato per il pubblico attuale. Il vero punto forte rimane tuttavia il suo sistema di trazione. Questo è stato interamente progettato per garantire prestazioni eccezionali su superfici a bassa aderenza. Insomma, perfetto per chi vuole una combo tra adrenalina ed ecologia.

Nel corso del 2024 Investor Day, Range Rover ha comunicato che le prenotazioni hanno toccato quota 38.000 unità e, due mesi dopo, sono addirittura salite oltre, coma anticipato prima, le 42.000. L’interesse del pubblico è andato quindi aumentando sempre più. Questo SUV elettrico non è solo un veicolo tecnologicamente avanzato, ma anche un fenomeno mediatico. L’auto è una sorta di “influencer” con 186 milioni di visualizzazioni sui social media. Il COO di JLR, Lennard Hoonik, ha sottolineato ancora una volta come il nuovo SUV elettrico non comprometterà l’identità del marchio. Sarà poi capace di affrontare qualsiasi terreno, proprio come i modelli a combustione. Debutterà ufficialmente entro la fine di quest’anno, per la gioia di chi sta attendendo da mesi. Sarà all’altezza delle aspettative o il passaggio all’elettrico modificherà troppo l’esperienza Range Rover?