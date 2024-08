OnePlus Nord Buds 2 rappresentano un nuovo livello per gli auricolari di casa OnePlus, un prodotto che vuole cercare di assecondare al massimo le richieste e le necessità dei consumatori, mettendo sin da subito a disposizione performance incredibili ad un prezzo complessivamente più che abbordabile per tutti.

Le cuffiette infatti sono disponibili all’acquisto oggi a meno di 50 euro, cifra che risulta essere davvero conveniente, ed allo stesso tempo più che adatta alla maggior parte dei consumatori che vorranno procedere all’acquisto. Sono perfettamente compatibili con qualsiasi device attualmente in commercio, indipendentemente dal sistema operativo di riferimento, sia esso Android, iOS, MacOS o Windows, potendo godere appieno di tutte le funzioni.

OnePlus Nord Buds 2: l’occasione migliore di oggi

OnePlus Nord Buds 2 sono cuffiette true wireless dalla qualità superiore al normale, almeno per il prezzo di vendita di riferimento, proprio perché di base hanno un costo di soli 69 euro, ma Amazon ha voluto fare uno sforzo verso i consumatori, mettendole a disposizione di tutti a soli 44,20 euro, rappresentando la perfetta occasione per spendere poco o niente. Per acquistarle, ecco qui il link.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, le suddette cuffiette integrano la cancellazione attiva del rumore fino a 25 dB, con anche algoritmo di miglioramento dei bassi BassWave, per riuscire ad enfatizzare l’ascolto dei bassi, considerati sempre il lato più negativo e difficile di tutte le cuffiette, proprio per la loro conformazione. L’autonomia complessiva la possiamo ritenere più che adeguata per la tipologia di prodotto, considerando appunto che è possibile godere di una durata complessiva di 36 ore complessive di utilizzo, sfruttando i vari cicli di ricarica che troverete con l’ausilio della custodia, ovviamente inclusa in confezione (e dello stesso colore delle cuffiette).