Come ben sappiamo, Nintendo si appresta ad avviare tutto il necessario per il lancio della sua console di prossima generazione erede di Nintendo Switch, parliamo della seconda generazione di questa tipologia di console da gioco che porterà una ventata di rinnovamento su più fronti in particolare su prestazioni, display e i cosiddetti Joy Con, i controller removibili caratteristica peculiare di questo dispositivo.

Ovviamente, man mano che il tempo passa le indiscrezioni sul dispositivo di prossima generazione in arrivo dalla Casa nipponica continuano ad aumentare e riguardano svariati elementi, quello di cui vi parliamo oggi è proprio l’ultimo elemento descritto sopra, i controller unici presenti su Nintendo Switch, secondo le ultime indiscrezioni infatti questi ultimi non solo avranno un aggancio del tutto nuovo che sarà di tipo magnetico e non più a binario come i precedenti, ma avranno una peculiarità che ha fatto molto riflettere.

Il sensore di movimento al centro di tutto

Stando a quanto emerso, Nintendo entra in contatto con i produttori di terze parti di questa tipologia di controller, mettendo come obbligo inderogabile la presenza dei sensori di movimento al loro interno, si tratta della prima volta che ne intendo impone un requisito del genere ai produttori convenzionati di componentistica per i suoi prodotti, questo può avere diversi significati ma in particolare può lasciar pensare che la nota azienda abbia intenzione di puntare nuovamente in modo forte sui videogiochi il cui gameplay si basa anche sui sensori di movimento, non è un mistero infatti che negli ultimi anni ci sia stato un velato ma evidente allontanamento da questo tipo di dinamica di gameplay che raggiunse l’apice con Nintendo Wii.

Non rimane dunque che attendere per vedere cosa porterà il nuovo prodotto in fase di produzione da parte Nintendo, bisognerà sicuramente attendere il prossimo anno, ma probabilmente ne varrà la pena.