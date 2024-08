WhatsApp: scopri adesso le migliori funzionalità segrete, ecco quali sono

Con le grandi novità in arrivo per WhatsApp si prospetta un futuro davvero interessante, proprio come si aspettavano gli utenti. L’applicazione di messaggistica più famosa al mondo sta preparando degli aggiornamenti che introdurranno ancora delle funzionalità, questa volta per stupire dal punto di vista dell’intelligenza artificiale e della realtà virtuale.

Tutti gli ultimi anni sono stati strapieni di novità interessanti, ma ora pare che bisogni uscire fuori da WhatsApp per avere il meglio. Chi infatti vuole eludere alcune delle funzionalità della celebre applicazione di messaggistica istantanea deve affidarsi ad applicazioni di terze parti. Queste sono totalmente gratuite e inoltre riescono a fornire delle possibilità in più di cui molti utenti sono attualmente ignari. Chi ha già sentito parlare di queste funzionalità, sa di poter spiare il prossimo senza problemi o magari di poter recuperare i messaggi e di essere invisibile in chat.

WhatsApp: se non avete mai provato queste funzionalità, dovete farlo oggi

Gli utenti che hanno sperimentato alcune funzionalità esterne di WhatsApp, avranno sicuramente capito che è possibile avere a disposizione il meglio usando delle applicazioni di terze parti.

La prima in assoluto si chiama Whats Tracker, vera e propria pietra miliare per coloro che vogliono capire quando un utente si connette a WhatsApp o quando si disconnette. È davvero semplice farlo, siccome l’applicazione consente di selezionare alcuni numeri di telefono e seguirli durante tutta la giornata: arriverà una notifica sullo smartphone della persona che usa l’applicazione di terze parti proprio a segnalare l’accesso o l’uscita.

Per recuperare invece i messaggi cancellati di proposito dagli utenti nella vostra chat, ecco WAMR. Questa risorsa è straordinaria, in quanto potrete recuperare tutto ciò che viene cancellato siccome riesce a salvare tutto dalle notifiche.

Per essere invisibili invece usate Unseen: quest’applicazione intercetta i messaggi per farli rileggere fuori da WhatsApp, così da non aggiornare l’ultimo accesso.