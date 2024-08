TIM: le 3 offerte Power distruggono la concorrenza, ecco 300 giga

Con i migliori gestori attualmente a capo alle classifiche di gradimento, c’è anche il nome di TIM. È l’azienda italiana a destare al momento il miglior grado di curiosità, siccome le sue offerte sono strapiene di contenuti e soprattutto molto vantaggiose dal punto di vista economico.

Risoluzioni ce ne sono tre, piene di giga e con una grande opportunità solo per il primo mese per tutti.

TIM: le migliori 3 offerte del momento sono ora disponibili, ecco le Power

Non importa quale sia il gestore: ultimamente gli utenti tendono a cambiare quello a cui sono da sempre legati per risparmiare. Chi vuole tornare in TIM deve farlo adesso visto che sono disponibili le migliori 3 offerte di sempre.

Partendo con il fiore all’occhiello che corrisponde alla nuova promozione mobile Power Special, il prezzo è di soli 9,99 € mensili. Al suo interno telefonate illimitate, 200 SMS e 300 giga in 5G.

Scegliendo invece due offerte del calibro della Power Iron e della Power Supreme Easy, si può risparmiare ancor di più avendo comunque contenuti ottimi. La prima ha un prezzo mensile di soli 6,99 € comprendendo gli stessi minuti e messaggi ma con 150 giga in 4G. La seconda per 7,99 € al mese, conservando gli stessi messaggi e minuti, garantisce 200 giga in Rete 4G. Davvero un prospetto ottimo per rientrare a far parte di un gestore come TIM.

Quando un gestore come TIM si muove, non concede a tutti il privilegio di beneficiare delle sue migliori offerte. Proprio per questo motivo il celebre gestore italiano ha deciso di lasciare a tutti coloro che provengono da Iliad e dai gestori virtuali l’accesso alle sue Power. Tutti gli altri utenti che provengono da altri gestori non potranno sceglierle. C’è anche un grande regalo di cui poter approfittare: solo per il primo mese infatti TIM concede a tutti la possibilità di non pagare l’offerta che si sceglie.