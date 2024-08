Il viaggio spaziale di Butch Wilmore e Sunita Williams, astronauti della NASA, ha preso una piega inaspettata. Partiti il 5 giugno a bordo della capsula Starliner CST-100 di Boeing, la loro missione, inizialmente programmata per otto giorni, è stata estesa fino a febbraio 2025. Questo prolungamento è stato causato da un imprevisto tecnico che ha portato alla decisione della NASA di non utilizzare la Starliner per il ritorno a causa di problemi di sicurezza.

Una missione da salvare grazie a SpaceX

In alternativa, la NASA ha deciso di affidarsi a SpaceX. La capsula Crew Dragon della missione Crew 9 sarà incaricata di riportare i due astronauti sulla Terra, ma non prima di sei mesi, a meno di ulteriori complicazioni. Di conseguenza, Wilmore e Williams resteranno sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) fino al prossimo febbraio.

Wilmore e Williams erano stati preparati per una missione prolungata e avevano ricevuto un addestramento specifico per affrontare questa eventualità. Tuttavia, la situazione rimane un test cruciale per Boeing, che ha pianificato una seconda revisione della Starliner. Questo test, previsto per mercoledì prossimo, servirà a verificare se la capsula è in grado di separarsi dalla ISS e rientrare sulla Terra senza equipaggio. Sebbene il risultato possa risultare deludente per Boeing, è parte essenziale del processo di sviluppo e convalida dei veicoli spaziali.

Durante una conferenza stampa, l’amministratore della NASA, Bill Nelson, ha ribadito l’importanza della sicurezza nel volo spaziale, sottolineando che “anche quando sembra sicuro e routine, il volo spaziale comporta sempre dei rischi”. Steve Stich, program manager del Commercial Crew Program, ha affermato che la decisione di non utilizzare la Starliner per il ritorno è stata difficile ma necessaria per evitare rischi eccessivi.

Mentre Boeing affronta una sfida significativa per le sue ambizioni spaziali, SpaceX di Elon Musk emerge in una posizione di vantaggio. Seppur SpaceX abbia avuto inizialmente le sue difficoltà, questa opportunità rappresenta per l’azienda un’importante conferma delle sue capacità nel settore spaziale, dimostrando di poter salvare una missione altrimenti compromessa.