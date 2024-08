Motorola, di recente, ha lanciato il Moto G45. Un nuovo smartphone che segna un ritorno nella fascia media del mercato. Con uno stile accattivante e caratteristiche di alta qualità, il MotoG45 si distingue per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Il dispositivo è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3. Il quale garantisce prestazioni fluide e reattive. La versione da 8GB di RAM supporta la modalità Ready For. Un’esclusiva di Motorola che consente di collegare il telefono a una Smart TV o a un PC. In modo da offrire un’esperienza desktop completa.

Moto G45: uno smartphone economico con caratteristiche Premium

Il display del Moto G45 è un IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+, che assicura una visualizzazione fluida e nitida. La protezione Gorilla Glass 3 di Corning contribuisce a una maggiore durata dello schermo. Sul retro, il dispositivo presenta una fotocamera principale da 50MP e una macro da 2MP. Mentre quella frontale da 16MP è ideale per selfie di alta qualità. La memoria interna di 128GB è espandibile tramite MicroSD fino a 1TB. La batteria da 5.000mAh supporta la ricarica rapida a 20W, assicurando lunga autonomia.

Il Motorola MotoG45 è disponibile in tre colorazioni. Ovvero Brilliant Blue, Viva Magenta e BrilliantGreen. Il cellulare è realizzato in pelle vegana premium, conferendo un aspetto elegante e moderno. Al momento, il dispositivo è in vendita in India con un prezzo di partenza di circa 117€ per la versione con 4GB. Mentre a 140€ per quella con 8GB di RAM. Il suo arrivo è previsto anche in Europa, anche se i prezzi possono variare.

Con un sistema operativo Android 14 e una serie di funzionalità moderne, il Moto G45 rappresenta quindi una scelta interessante per chi cerca uno smartphone economico senza compromettere le prestazioni. Dotato di un lettore di impronte digitali laterale, certificazione IP52, NFC e Bluetooth 5.1, offre un pacchetto completo a un prezzo super competitivo.