Soltanto due settimane fa il colosso big G ha presentato in veste ufficiale sul mercato mobile la sua nuova serie di smartphone top di gamma ,ovvero i suoi nuovi Google Pixel 9. Nonostante questo, l’azienda sembra che sia già a lavoro inoltrato sulla realizzazione di un altro device di questa serie. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Google Pixel 9a, nuovo smartphone economico di fascia media dell’azienda. In queste ultime ore, in particolare, sono emerse in rete alcune immagini dal vivo di quest’ultimo.

Google Pixel 9a, emergono in rete le prime immagini dal vivo

Nel corso delle ultime ore sono emerse in rete le prime immagini dal vivo del prossimo smartphone di punta di casa Google. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Google Pixel 9a. Quest’ultimo è stato infatti il protagonista delle ultime indiscrezioni emerse in rete. Dal punto di vista estetico, possiamo notare come la parte frontale dello smartphone sia pressoché identica a quella degli attuali Google Pixel.

A cambiare leggermente, a quanto pare, sarà la parte posteriore del dispositivo. Osservando le immagini, è infatti possibile notare la presenza di una backcover pressoché piatta, compresa la zona dove è collocato il modulo fotografico posteriore. Si tratterebbe quindi di una novità rispetto agli ultimi modelli dell’azienda, che hanno sempre adottato un modulo fotografico leggermente sporgente rispetto alla scocca.

Immancabile al centro della backcover è poi la presenza del logo di Google. Per quanto riguarda il frame laterale, quest’ultimo sembra essere realizzato in alluminio. Sul lato destro, in particolare, sembrano trovare posto il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento. In basso, invece, dovrebbero trovare posto la porta di ricarica USB Type C, lo speaker di sistema e lo slot adibito all’inserimento della scheda sim.

Insomma, abbiamo già avuto un primo assaggio di quello che ci offrirà il prossimo Google Pixel 9a.