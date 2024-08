Il Pixel 9 è il nuovo smartphone di Google e le attenzioni degli utenti e degli addetti ai lavori sono tutte concentrate sul comparto fotografico ritenuto di altissimo livello. I test svolti da DXOMARK dimostrano che il dispositivo si posiziona ampiamente nella TOP 10 dei migliori cameraphone in assoluto.

Tuttavia, il Pixel 9 è uno smartphone dalle molteplici doti tecnologiche e gli esperti di DXOMARK hanno confermato che anche il display del device è di assoluto livello. Così come per la versione Pro XL, anche per il modello base della serie di Google troviamo soluzioni hardware molto interessanti.

Il Pixel 9 ha totalizzato 156 punti nel test dedicato ai display, posizionandosi al primo posto nella classifica dedicata agli smartphone premium e al terzo nella classifica generale. Se si considera che la versione Pro XL ha raggiunto i 159 punti e guida la classifica, è possibile capire la bontà del pannello utilizzato da Google.

Il team di DXOMARK ha testato a fondo il display del Pixel 9 confermando l’elevata qualità ricercata da Google nel proprio flagship

Infatti, il display ha una resa cromatica assolutamente coerente e accurata, rendendo il device versatile in ogni esperienza di utilizzo. La leggibilità è uno degli aspetti principali, con una visibilità costante sia nelle situazioni più soleggiate ma anche negli ambienti meno luminosi.

La luminosità di picco raggiunge 2.670 cd/m2, un netto incremento rispetto ai 1.600 cd/m2 che è possibile trovare sul Pixel 8. In questo modo, la leggibilità dello schermo in ambienti particolarmente luminosi è ottimale. I colori sono naturali nella maggior parte degli scenari di utilizzo. Tuttavia, in ambienti poco illuminati, la qualità peggiora leggermente con una gamma cromatica più limitata.

Passando ai video riprodotti con HDR10, il team di DXOMARK rileva le stesse problematiche emerse in precedenza. Il Pixel 9 in ambienti poco illuminati non si esprime al meglio ma, comunque, permette di avere un’esperienza di utilizzo comunque piacevole.

Infine, la gestione del touch sui Pixel 9 è quasi sempre rapido e preciso, salvo alcuni tocchi fantasma rilevati saltuariamente. Gli utenti potranno impostare il refresh rate a 120 Hz, ottenendo una sensazione di fluidità senza precedenti.