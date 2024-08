Cambiare operatore telefonico al giorno d’oggi è una scelta che richiede uno studio accurato. Questo perché, a differenza del passato dove c’era un numero esiguo di operatori tra cui scegliere, al giorno d’oggi la scelta è decisamente molto più ampia.

L’aumento del numero degli operatori telefonici tra cui scegliere, è dato dalla nascita degli operatori telefonici virtuali, gestori che offrono i propri servizi appoggiandosi su altre reti e infrastrutture.

Very Mobile è proprio un operatore telefonico virtuale, e anche scegliere tra le sue innumerevoli promozioni non è così semplice.

Very Mobile: ecco le promozioni migliori dell’operatore

Le tariffe telefoniche di Very Mobile sono davvero tante e soprattutto pensate per i clienti provenienti da altri gestori o per i nuovi numeri.

Infatti, per i clienti provenienti dagli operatori telefonici principali, come TIM, Vodafone, WindTre e altri gestori come ho.Mobile, Spusu e Kena Mobile, l’operatore prevede le seguenti offerte:

200 giga, minuti e SMS illimitati, più un mese di ricarica omaggio, a soli 11,99 € al mese

250 giga, minuti e SMS illimitati, più un mese di ricarica omaggio, a soli 12,99 € al mese

320 giga, minuti e SMS limitati, più un mese di ricarica omaggio, a soli 13,99 € al mese

Invece, per quanto riguarda tutti i nuovi numeri, i piani tariffari sono i seguenti:

200 giga, minuti e SMS illimitati a soli 6,99 € al mese

250 giga, minuti e SMS illimitati a soli 7,99 € al mese

320 giga, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 € al mese

400 giga a soli 11,99 € un mese

600 giga a soli 13,99 € al mese

Per i clienti provenienti da altri operatori telefonici virtuali:

10 giga, minuti e SMS limitati a soli 4,99 € al mese

150 giga, minuti SMS illimitati a soli 5,99 € al mese

200 giga, minuti SMS illimitati a soli 6,99 € al mese

250 giga, minuti e se messe limitati a soli 7,99 € al mese

320 giga, minuti e SMS limitati a soli 9,99 € al mese

Anche per quanto riguarda le offerte per i clienti provenienti dagli operatori teorici virtuali è previsto un mese di ricarica omaggio.