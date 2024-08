Il 23 agosto 2024, Meta ha annunciato un’importante novità che promette di cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con i suoi social network. La nuova funzionalità consente infatti di condividere i post da Facebook e Instagram direttamente su Threads, la piattaforma che sfida X (ex Twitter). Questo aggiornamento segna la conclusione di un lungo periodo di test e rappresenta un passo avanti nella strategia di integrazione delle app di Meta.

Le nuove opzioni di condivisione di Threads, Instagram e Facebook

A partire da oggi, la funzione è disponibile a livello globale in tutti i paesi dove Threads è attivo, come confermato da TechCrunch. Meta ha sempre puntato sulla condivisione dei contenuti tra le sue diverse applicazioni, un obiettivo perseguito sin dall’introduzione della possibilità di condividere post tra Instagram e Facebook.

Per utilizzare questa novità su Instagram, gli utenti devono attivare l’opzione di condivisione su Threads durante la pubblicazione di un’immagine. Una volta abilitata, la didascalia del post sarà trasferita su Threads con gli hashtag convertiti in testo semplice. Gli utenti possono scegliere se utilizzare questa funzione una tantum o impostarla per la condivisione automatica. Tuttavia, al momento, la funzione è limitata alle immagini statiche e non supporta i Reels di Instagram.

Anche su Facebook, il processo di condivisione su Threads segue una logica simile. Gli utenti possono attivare la nuova opzione Threads durante la composizione di un post, trovando l’icona dedicata accanto alle altre opzioni come “Amici” o “Aggiungi un album“. La funzionalità è compatibile sia con dispositivi Android che iOS.

Questa integrazione potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggiosa per imprenditori e creatori di contenuti, permettendo loro di raggiungere pubblici diversi con un solo post, senza dover creare contenuti separati per ciascuna piattaforma. Inoltre, la strategia di Meta potrebbe dare un significativo impulso a Threads, integrandolo più strettamente nell’ecosistema dell’azienda e sfruttando la vasta base di utenti di Facebook e Instagram per ampliare la visibilità e l’uso della nuova piattaforma.