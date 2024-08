Con il lancio dei nuovi Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL, Google ha introdotto significativi miglioramenti nel processo di configurazione e trasferimento dei dati, rendendo l’esperienza più fluida e versatile. Le novità apportate offrono una maggiore flessibilità e semplificazione per gli utenti che acquistano un nuovo smartphone o ripristinano un dispositivo.

Trasferimento dati più veloce su Google

Tradizionalmente, configurare uno smartphone e trasferire i dati da un vecchio dispositivo comportava un processo che doveva essere completato tutto in una volta, durante la configurazione iniziale. Se si riscontravano problemi o se la procedura veniva saltata, era necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo per riprovare. Con i nuovi Pixel, questo problema è stato risolto. Ora, è possibile ripristinare i dati da un altro dispositivo Android in qualsiasi momento, anche dopo la configurazione iniziale. Questa funzione è stata aggiunta al menu Impostazioni sotto la sezione Sistema, nella voce “Backup o copia dati“. Gli utenti possono così scegliere di trasferire i dati da un altro smartphone Android senza dover ripristinare il dispositivo.

Un’altra importante novità è l’introduzione della funzione di backup e trasferimento dati direttamente dalla schermata principale delle Impostazioni di Android. Questa funzione permette di trasferire i dati da un vecchio dispositivo utilizzando connessione via cavo, Wi-Fi o cloud. La modalità Express, attivabile durante la configurazione iniziale, consente di copiare rapidamente i contenuti multimediali non salvati su Google Foto, riducendo significativamente i tempi di trasferimento. Inoltre, gli utenti possono personalizzare il trasferimento scegliendo manualmente i file da copiare.

Il backup include anche i messaggi di testo per chi utilizza Google Messaggi, trasferendo la cronologia dei messaggi e un numero maggiore di impostazioni di sistema, autorizzazioni e preferenze di notifica. Google ha collaborato con sviluppatori di app per garantire che le credenziali d’accesso e altre impostazioni siano trasferite senza problemi, evitando il fastidio di dover reinserire le password per ogni applicazione. Il supporto per il trasferimento eSIM è stato aggiunto per gli operatori che lo prevedono, e i metodi di trasferimento possono essere utilizzati sia in modalità wireless che cablata, migliorando ulteriormente la velocità del processo.

Aggiornamenti e novità

Questi aggiornamenti, insieme alle novità su Quick Share per Android 15, rappresentano un passo avanti significativo verso una configurazione e un trasferimento dei dati più efficiente e senza stress.