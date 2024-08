Le ultime indiscrezioni suggeriscono che OnePlus potrebbe saltare direttamente dalla serie Ace 3 alla nuova gamma Ace 5, evitando così la prevista serie Ace 4. Anche se l’azienda non ha ancora confermato ufficialmente questa mossa, un noto leaker ha fornito dettagli interessanti sulla prossima generazione di smartphone.

La nuova serie Ace 5 e le potenziali caratteristiche

Secondo Digital Chat Station, una fonte ben informata nel mondo delle tecnologie, i modelli OnePlus Ace 5 e OnePlus Ace 5 Pro sono attesi in Cina nel quarto trimestre del 2024. I lanci potrebbero avvenire tra la fine di ottobre e dicembre, ma non è stato specificato un giorno esatto. Queste date sono state suggerite in base a indicazioni del leaker condivise sul social cinese Weibo.

Il OnePlus Ace 5 è previsto per essere dotato del potente chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, un processore che già alimenta altri smartphone di alto livello come il Samsung Galaxy Z Fold6 e il HONOR Magic V3. Questa scelta di hardware promette ottime prestazioni e efficienza, posizionando il dispositivo come un’opzione di rilievo nel mercato degli smartphone di fascia alta.

Per quanto riguarda il OnePlus Ace 5 Pro, le previsioni indicano che il dispositivo sarà equipaggiato con il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, il cui annuncio ufficiale è previsto per ottobre. Questo potrebbe significare che il modello Pro verrà lanciato a fine ottobre o nei mesi successivi, approfittando delle novità tecniche del nuovo chip.

Le specifiche del OnePlus Ace 5 includono un display micro-curvo da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K, un sensore fotografico principale da 50 megapixel e una batteria di 6.200 mAh, che supporterà la ricarica rapida da 100 W. Questi dettagli suggeriscono un notevole upgrade rispetto ai modelli precedenti, con miglioramenti significativi sia nel comparto visivo che in quello energetico.

Un gioiello ancora da scoprire

Inoltre, il OnePlus Ace 5 potrebbe essere lanciato a livello globale con il nome OnePlus 13R nei primi mesi del 2025. Anche se le specifiche dettagliate del modello Pro non sono ancora trapelate, è probabile che il OnePlus Ace 5 Pro rappresenterà una versione potenziata e raffinata del OnePlus Ace 5, con ulteriori miglioramenti in termini di performance e caratteristiche avanzate.

In attesa di conferme ufficiali, queste anticipazioni alimentano l’attesa per i prossimi smartphone di OnePlus, promettendo novità interessanti per gli appassionati di tecnologia e gli utenti alla ricerca di dispositivi all’avanguardia.