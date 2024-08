BMW X3 2024: nuovi Interni e tecnologia molto avanzata

La BMW X3 2024 si distingue tra tutte le auto per le sue dimensioni generose. Grazie ai grandiosi 4,75 metri di lunghezza e gli 1,92 metri di larghezza non è una vettura qualunque. Queste misure si traducono in un abitacolo più spazioso e un bagagliaio che parte da 570 litri, superando addirittura di 20 litri il modello precedente. Con i sedili posteriori abbattuti, si arriva fino a 1.700 litri. Tuttavia, nelle versioni ibride plug-in, lo spazio si riduce leggermente, con un minimo di 460 litri e un massimo di 1.600 litri.

Salendo a bordo della nuova BMW, si nota subito la cura per i dettagli. La plancia, il tunnel centrale e i pannelli porta presentano modanature in alluminio spazzolato e elementi luminosi personalizzabili direttamente dal display centrale. I sedili in pelle, disponibili in diverse opzioni di colore, offrono un tocco di lusso, mentre le bocchette dell’aria condizionata, rifinite con precisione, possono essere regolate tramite un pannello integrato nelle portiere anteriori.

Nuova X3 BMW con più dettagli e ancora più smart

Ma cos’è cambiato realmente nella nuova X3? Gli interni sono stati completamente ripensati, ispirandosi ai modelli più recenti della Casa bavarese. La plancia ha proprio al centro il BMW Curved Display. Questo combina un quadro strumenti da 12,3” con un sistema di infotainment da 14,9”. Il display, leggermente rivolto verso il guidatore, offre un design minimal con pochi pulsanti.

Il tunnel centrale, oltre ai comandi del cambio automatico shift-by-wire, ospita il rotore dell’iDrive, Esso permette di navigare nei menu dell’infotainment in modo intuitivo. A tal proposito, l’infotelematica è alimentata dal nuovo BMW OS 9, che garantisce un’esperienza d’uso rapida e fluida. Tra le funzioni disponibili, spiccano le modalità di guida personalizzabili, le visuali delle telecamere e i servizi BMW Digital Premium, che permettono di utilizzare app per lo streaming di musica e video direttamente sullo schermo. E le finiture? Lusso e raffinatezza sono le parole d’ordine. I materiali di alta qualità e le personalizzazioni offerte dalla BMW X3 2024 la rendono un SUV che non solo colpisce per le sue prestazioni, ma anche per il comfort e l’eleganza degli interni. La nuova X3 è davvero pronta a ridefinire gli standard del segmento. Sei pronto a scoprirla?