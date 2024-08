Record di calore nel Mediterraneo e impatti estremi

Il cambiamento climatico, alimentato dal surriscaldamento globale, sta provocando eventi meteorologici estremi che hanno un impatto profondo su ecosistemi marini e terrestri. Le temperature dei mari, in particolare, sono in costante aumento, con effetti diretti sulla flora e fauna marina. Il Mar Mediterraneo, ad esempio, ha registrato temperature record di 28,9°C a Ferragosto, superando il valore di luglio che si attestava a 27,8°C. In alcune aree, come El-Arish in Egitto, il termometro ha toccato un massimo di 31,96°C.

L’innalzamento anomalo delle temperature nel Mediterraneo

Questi dati, raccolti dal programma Copernicus e segnalati dall’Institut de Ciencies del Mar di Barcellona, evidenziano un trend preoccupante. Il Mediterraneo, già noto per le sue ondate di calore estive, sta subendo un aumento anomalo della temperatura superficiale del mare, legato senza dubbio al cambiamento climatico. Lunghi periodi di temperature elevate sono ora la norma, piuttosto che semplici picchi occasionali, come sottolineato dal ricercatore Justino Martinez.

L’aumento delle temperature marine non si limita a provocare il riscaldamento dell’acqua. Sta anche favorendo fenomeni meteorologici estremi come i medicane, uragani mediterranei che, sebbene non nuovi, stanno diventando più frequenti e devastanti. Giuseppe Mastronuzzi, Direttore del Dipartimento di Scienze delle Terra e Geoambientali dell’Università di Bari, spiega che questi eventi sono spesso amplificati dalla crescente urbanizzazione costiera e dalle strutture vulnerabili. L’affondamento dello yacht Bayesian e le vittime associate dimostrano quanto sia difficile gestire tali fenomeni improvvisi e distruttivi.

Gli oceani, che assorbono il 90% del calore in eccesso e fino a un terzo dell’anidride carbonica atmosferica, giocano un ruolo cruciale nella regolazione del clima. Tuttavia, con l’aumento delle temperature, la loro capacità di assorbire CO2 e produrre ossigeno è compromessa, innescando una reazione a catena di effetti negativi.

Il crescente numero di eventi estremi e l’innalzamento delle temperature globali sono segnali inequivocabili dell’intensificarsi del cambiamento climatico. Questi fenomeni sottolineano l’urgenza di adottare misure efficaci per mitigare l’impatto ambientale e ridurre le emissioni di gas serra, al fine di promuovere una maggiore sostenibilità ambientale.