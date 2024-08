Dal 26 agosto 2024, TIM presenterà due nuove offerte per la linea mobile e il suo servizio televisivo. Tali promozioni sono note con il nome di “Mobile e TV Promo” e “TIM-Mobile e TV MNP”. Esse, come è semplice intuire, combinano un pacchetto di telefonia mobile con i servizi di streaming di TIMVISION. Le soluzioni includono 100GB di dati 5G Ultra, minuti illimitati e 200 SMS al mese. Oltre che ad una serie di vantaggi significativi. Rispetto all’attuale opzione con giga illimitati, la promo è stata quindi sostituita da una dotazione di dati più limitata ma con prezzi ridotti.

TIM: prezzi e dettagli delle nuove offerte

L’ opzione “Mobile e TV” è rivolta a tutti i nuovi e attuali clienti TIM e sarà disponibile a 12,99€ al mese. Questo piano richiede l’abbinamento obbligatorio con un pacchetto TIMVISION, il cui costo è scontato a 7€. In alternativa, “Mobile e TV MNP” è destinata esclusivamente ai nuovi iscritti che portano il loro numero da Iliad, Fastweb o alcuni operatori virtuali. L’ offerta prevede un costo mensile di 7,99€, sempre con l’abbinamento a TIMVISION.

Queste nuove soluzioni saranno disponibili, come già detto, fino al 28 settembre, salvo eventuali modifiche. Entrambe le offerte includono quindi l’aggiunta obbligatoria ad un piano del servizio streaming TIMVISION. I clienti potranno scegliere tra l’ opzione Intrattenimento, che comprende Disney+, Netflix e Prime Video. Oppure Calcio e Sport Light, che offre DAZN, Infinity+ e Disney +. I prezzi sono quelli sopracitati. Ma, per chi fosse interessato, TIM offre un’opzione annuale con pagamento dilazionato per le offerte sportive. Il tutto con un costo complessivo di 84€ anziché 167,88€.

Insomma, con il lancio di queste promozioni davvero accattivanti, il noto operatore mira a offrire un mix di convenienza e servizi. Così da adattarsi alle esigenze dei clienti in un mercato sempre più competitivo. In ogni caso se siete interessati ad altre soluzioni vantaggiose, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale dell’ operatore.