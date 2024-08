Google ha rinnovato la sua applicazione di Android Auto per renderla più semplice da utilizzare ma soprattutto più interattiva con l’ utente. Il design dell’applicazione ricorda un po’ quello di Siri di Apple poiché adesso è presente un’ icona simile a quella della casa di Cupertino. Migliorando la comunicazione vocale, Google vuole creare un’ applicazione che sia in grado di dialogare con l’ utente in modo da non farlo distrarre troppo alla guida.

L’interazione di Google Assistant ad Android Auto risulta molto efficace soprattutto quando quest’ ultimo deve dare dei consigli agli utenti su varie domande che gli pongono. Con l’ aiuto dell’ Assistente di Google le risposte saranno più immediate e coincise in modo da dare una risposta efficace all’ utente. Grazie alla versione aggiornata del software si ha la possibilità di ricevere anche delle nuove opportunità di dialogo poiché a ogni comando vocale l’applicazione fa tutto da sola.

Google Assistant, ecco come cambia il design

L’interfaccia di Android Auto cambia in modo da avere a disposizione più risposte agli utenti; infatti quando viene posta una domanda all’Assistente di Google, quest’ultimo mostrerà un’interfaccia dedicata. La schermata poi scomparirà quando verrà fornita la risposta. Questa grafica risulta essere molto simile a quella di Siri su CarPlay, questo perché Google si sta ispirando ad Apple per migliorare il suo assistente. La versione aggiornata del software è Android Auto v12.5 ed è disponibile su Galaxy Fold 6. Probabilmente la versione aggiornata sarà diffusa anche agli altri dispositivi nelle prossime settimane.

Con questa nuova interfaccia utente ci sarà una maggiore esperienza di dialogo in modo da avere un dialogo fluido con l’utente in modo da offrire la risposta giusta alle varie domande che gli vengono poste. L’aggiornamento è solo uno dei primi che Google intende fare per migliorare il suo Android Auto con l’ utilizzo di interfacce sempre più intuitive e semplici.