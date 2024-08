Yanfeng: il futuro degli interni delle auto automatiche

Immaginate di trovarvi a bordo di un’auto del futuro, dove ogni elemento è pensato per dare un comfort elevatissimo e grande tecnologia. Questo è esattamente ciò che Yanfeng propone con il suo nuovo concept, l’Electric Vehicle Interior (EVI). Presentato inizialmente al CES di Las Vegas e ora in Europa, l’EVI ridefinisce l’esperienza di guida e passeggeria, con soluzioni innovative e sostenibili.

Cosa rende EVI così speciale? Il fulcro del design è lo Smart Cabin Seat, un modulo avanzato che integra i sedili anteriori con una console innovativa. Questo sistema include un volante steer-by-wire, che può essere ripiegato quando l’auto è in modalità autonoma. Ciò non solo aumenta lo spazio per i passeggeri, ma rende anche più facile passare dalla guida autonoma a quella manuale. Basta tirare il volante verso di sé per prendere il controllo. Ma cosa succede quando si guida manualmente? In questo caso, il volante diventa un centro di comando multifunzionale, come in un videogioco quasi. Il suo display integrato permette poi di gestire contenuti multimediali e navigare su internet, riducendo le distrazioni. Durante la guida manuale, i comandi principali sono direttamente sul volante, semplificando l’interazione e migliorando la sicurezza, basta infatti pochissimo per agire in ogni situazione.

Sostenibilità Yanfeng nella sua tecnologia

Come si integra quindi l’innovazione con la sostenibilità? Yanfeng ha scelto di eliminare il cruscotto tradizionale, optando per un grande schermo anteriore che visualizza i dati essenziali più utili. Questo porta non solo ad una riduzione del peso del veicolo di circa 11 kg, ma migliora anche l’efficienza energetica e l’autonomia. Inoltre, l’EVI adotta un approccio modulare che facilita sia l’assemblaggio che lo smontaggio, favorendo l’economia circolare. I materiali ecosostenibili utilizzati, come le fibre naturali, dimostrano l’impegno di Yanfeng verso un futuro più verde. Con l’EVI, Yanfeng non solo anticipa le esigenze della mobilità elettrica e autonoma, ma stabilisce nuovi standard di design e sostenibilità. Siete pronti a scoprire il futuro della guida? Vi incuriosisce il nuovo sistema?