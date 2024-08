Nel 2024, Xiaomi continua a far parlare di sé con una crescita che non accenna a rallentare. Nel secondo trimestre dell’anno, l’azienda ha registrato ricavi per 11,18 miliardi di euro. Un aumento notevole del 32% rispetto al 2023. La spinta principale arriva dal settore smartphone e AIoT (Artificial Intelligence of Things), che insieme hanno generato 10,38 miliardi di euro. I ricavi dei soli smartphone sono cresciuti del 27,1%. Anche il mercato internazionale ha giocato un ruolo cruciale, contribuendo per il 42,8% ai ricavi totali, esclusa la Cina.

La strategia di Xiaomi: Premiumization e espansione mondiale

Il settore dei veicoli elettrici si è distinto con guadagni pari a 805 milioni di euro. Confermando così la diversificazione dell’azienda. Xiaomi ha consegnato 27.307 unità del suo modello SU7 e punta a superare le 120.000 consegne entro la fine dell’anno. Allo stesso tempo continua a investire pesantemente in ricerca e sviluppo. Quasi metà del personale è infatti dedicato a questo ambito, un investimento strategico che ha portato la società a detenere oltre 40.000 brevetti complessivi.

Xiaomi sta così rafforzando la sua posizione nel mercato globale con una strategia aziendale mirata alla “premiumization” dei suoi prodotti. Un esempio evidente di questa tendenza sono i nuovi dispositivi pieghevoli di fascia alta. Come il MIX Fold 4 e il MIX Flip, lanciati a metà luglio. Questi smartphone rappresentano l’impegno del marchio a competere nel settore premium. Proprio grazie a design innovativi e specifiche tecniche di alta qualità.

Segue lo stesso percorso il segmento AIoT, con una crescita del 20,3%. Portando il numero totale di dispositivi IoT connessi a 822,2 milioni. Xiaomi dunque non si limita a dominare il mercato degli smartphone. Ma sta costruendo un vero e proprio ecosistema tecnologico. Un sistema che spazia dai tablet, agli auricolari TWS e agli smartwatch. Insomma, in questo modo, il brand continua a rafforzare la sua presenza in milioni di case, trasformando la vita quotidiana con la sua tecnologia avanzata.