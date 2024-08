Xiaomi 13T viene proposto in questi giorni su Amazon ad una serie di prezzi veramente concorrenziali, con la possibilità di raggiungere a tutti gli effetti un risparmio notevole con il suo acquisto, anche grazie ad una fantastica promozione.

Il modello in questione presenta dimensioni perfettamente allineate con gli standard del settore, raggiungendo per la precisione 162,2 x 75,7 x 8,49 millimetri di spessore, ed un peso che si aggira attorno ai 197 grammi. Sotto il cofano è possibile trovare il processore MediaTek Dimensity 8200 Ultra, un octa-core con frequenza di clock a 3.1GHz, ed anche una configurazione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (non espandibile).

Xiaomi 13T: la promozione è inaspettata

E’ arrivato il momento di pensare di acquistare uno Xiaomi 13T, il suo è il prezzo più basso del momento, infatti gli utenti si ritrovano a poter spendere solamente 434 euro per il suo acquisto. La cifra, a prima vista almeno, potrebbe apparire ancora elevata, ma deve essere confrontata con il mercato e con le prestazioni offerte, per capire a tutti gli effetti che è una delle migliori occasioni del momento. Lo potete acquistare a questo link.

Il display è un eccellente AMOLED da 6,67 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione massima di 1220 x 2712 pixel, con 446 ppi ed un refresh rate addirittura di 144Hz, il tutto con protezione Gorilla Glass 5 e più di 16 milioni di colori. Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da 3 sensori: un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 50 megapixel, ed anche uno zoom ottico da 12 megapixel, il tutto con scatti dalla risoluzione massima di 8165 x 6124 pixel complessivi, e video che vengono registrati in 4K a 30 fps. Molto buona anche la batteria da 5000mAh, che permette lunghe sessioni di utilizzo nel corso del tempo.