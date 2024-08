Uno sconto davvero impensabile ed inatteso vi attende su Amazon, potete trovare la smart TV di casa Samsung proposta con un ribasso assolutamente importante, addirittura ben 600 euro di sconto sul listino originario.

Il modello attualmente in vendita a prezzo scontato è la QE55QN85DBTXZT, a conti fatti trattasi di un televisore da 55 pollici di diagonale, con tecnologia Neo QLED 4K, che presente al proprio interno il processore NQ4 AI Gen2 di ultima generazione. Esteticamente decisamente moderna e gradevole alla vista, ha infatti il piede al centro di relative piccole dimensioni, così da favorire e facilitare il posizionamento di qualsivoglia elemento al di sotto della stessa.

Se vi collegate qui avrete i codici sconto Amazon gratis ed anche le nuove offerte sul vostro smartphone.

Smart TV Samsung: uno sconto da non perdere

La smart TV Samsung oggi disponibile è davvero super scontata, se pensate infatti che il suo listino iniziale è di 1499 euro, credere di spendere solamente 890,99 euro per il suo acquisto, con una riduzione effettiva del 41%, rappresenta una delle occasioni che gli utenti non devono assolutamente perdere di vista, né farsi mancare. Il prodotto è al solito in vendita con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed è anche completamente sbrandizzato. Ordinatelo subito premendo questo link.

Le dimensioni del televisore, per gli utenti interessati all’acquisto, sono di 122,8 x 24,4 x 76,6 centimetri, con cornici veramente ridottissime su tutti i lati, così da fornire la piacevole sensazione di infinity display. Il prodotto è perfettamente compatibile con Bixby e Google Assistant, in questo modo si possono raggiungere anche determinate funzioni tramite l’ausilio della propria voce, senza dover ricorrere necessariamente al telecomando, che comunque risulta essere effettivamente incluso in confezione. Il modello in promozione è stato lanciato nel corso del 2024, di conseguenza è uno dei più recenti attualmente in vendita sia su Amazon che in tutto il mercato mondiale.