L’operatore telefonico Iliad tiene costantemente aggiornato il suo catalogo di offerte di rete mobile. Come ultima novità, l’operatore ha reso disponibile sia per i nuovi clienti sia per i già clienti dell’operatore una nuova offerta mobile solo dati. Stiamo parlando in particolare della nuova offerta mobile denominata Iliad Dati 350 e, come suggerisce il nome, arriva ad includere una quantità enorme di giga per navigare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Iliad stupisce ancora e rende disponibile la nuova offerta mobile Iliad Dati 350

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico Iliad ha aggiornato il suo catalogo di offerte con una nuova proposta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta di rete mobile denominata Iliad Dati 350. Quest’ultima arriva ad includere ogni mese fino a ben 350 GB di traffico dati e questi ultimi sono validi per navigare con una connettività massima pari al 4G e al 4G+.

Trattandosi di un’offerta mobile solo dati, nel bundle non saranno inclusi minuti di chiamate ed SMS. In ogni caso, sarà comunque possibile chiamare o inviare messaggi secondo il proprio piano tariffario. Il costo di questa offerta è pari a 14,99 euro al mese. Gli utenti dovranno inoltre sostenere un costo di attivazione pari a 9,99 euro.

L’offerta in questione sarà attivabile da tutti i nuovi clienti. Sono inclusi però tutti i nuovi clienti che attiveranno un nuovo numero. L’offerta Iliad Dati 350 sarà inoltre attivabile anche da chi è già cliente dell’operatore telefonico Iliad. Per poter cambiare la propria offerta, gli utenti potranno recarsi nella sezione Area Personale presente sul sito ufficiale dell’operatore. Da qui, basterà recarsi nella sezione La Mia Offerta e poi nella sezione Cambio Offerta.

Insomma, l’operatore telefonico Iliad stupisce sempre con le sue fantastiche proposte. Ricordiamo comunque che sono al momento disponibili sul sito ufficiale dell’operatore telefonico Anche tante super offerte di rete mobile con minuti, sms e giga per navigare.