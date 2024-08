I nuovi Pixel 9 di Google sono finalmente sul mercato, portando con sé diverse novità, tra cui il ripristino dati in differita. Questa funzionalità consente di recuperare i dati dal vecchio smartphone anche dopo aver completato la configurazione iniziale del dispositivo. Anche se rappresenta una comodità, non si tratta però di una vera e propria rivoluzione nel mondo degli smartphone.

Infatti, molti dispositivi Android già offrono una funzione simile. Permettendo agli utenti di trasferire i propri dati in un secondo momento, qualora non ci fosse tempo o necessità di farlo subito. Questo allineamento dei Pixel 9 con la concorrenza sottolinea l’importanza di questa funzione per coloro che desiderano maggiore flessibilità nel trasferimento delle proprie informazioni. Tuttavia, tale introduzione non va oltre l’offrire un beneficio già conosciuto. Senza introdurre cambiamenti rilevanti rispetto a ciò che già si trova sul mercato.

Ripristino dati in differita: una comodità che mancava sui Pixel

Il ripristino dati, come detto, è una funzione che permette di trasferire file, foto, applicazioni e altre informazioni personali dal vecchio cellulare al nuovo. Tradizionalmente, questo passaggio avviene durante la configurazione iniziale del device. Ma il Pixel 9 introduce un’importante novità. Ovvero la possibilità di completare questo processo anche in un secondo momento.

Tale opzione, abbiamo ribadito, era assente nelle precedenti versioni dei Pixel. Di conseguenza si tratta di un’aggiunta piuttosto gradita, anche se non innovativa. Modelli come quelli di Samsung, ad esempio, offrono già da tempo questa possibilità. La presenza del ripristino in differita sui Pixel9 permette così di gestire con maggiore libertà il passaggio di dati, senza l’urgenza di doverlo fare immediatamente. Questa novità si rivela particolarmente utile. Soprattutto per coloro che preferiscono un approccio più rilassato durante la configurazione dei propri device. Se non avete ancora avuto la possibilità di utilizzarla, assicuratevi di aver installato tutti gli aggiornamenti di sistema disponibili. Fase indispensabile anche per migliorare, sempre di più, i livelli di sicurezza dei nostri dispositivi.