JBL ha appena lanciato le Tour Pro 3, un nuovo modello di cuffie true wireless che permettono di migliorare le capacità audio a livelli mai visti prima. Tra le principali innovazioni, spiccano i driver doppi per ogni auricolare e la tecnologia di audio spaziale JBL Spatial 360. La quale, grazie al tracciamento della testa, trasforma la musica stereo in un’esperienza tridimensionale. In più, il sistema di cancellazione attiva del rumore True Adaptive Noise Cancellation 2.0 si adatta all’ambiente circostante per offrire un isolamento acustico senza precedenti. Ogni auricolare è presenta un driver dedicato per le frequenze alte e uno dinamico da 11mm per quelle più basse. Il tutto gestito da DAC separati per garantire una riproduzione musicale cristallina su un ampio intervallo di frequenze, da 20 a 40.000Hz.

JBL Tour Pro 3: nuovo standard per le custodie di ricarica

Un aspetto particolare delle Tour Pro 3 è il nuovo Smart Charging Case. Quest’ ultimo gestisce la ricarica degli auricolari ma funge anche da trasmettitore audio wireless. Si tratta di una custodia all’avanguardia che può ricevere segnali audio sia tramite connessione USB che analogica per poi trasmetterli senza fili agli auricolari. Semplificando così enormemente il loro uso. Il display è stato ampliato del 30% rispetto ai modelli precedenti. Esso consente di monitorare facilmente lo stato di carica, controllare la riproduzione musicale, gestire le chiamate e avviare altre funzioni. In più, il supporto per Auracast permette di condividere l’audio con dispositivi compatibili semplicemente premendo un pulsante. JBL sottolinea come questa tecnologia offra una maggiore praticità e migliori le prestazioni audio. Rappresentando un importante passo avanti nello stile delle custodie di ricarica. Le JBLTour Pro 3 saranno disponibili a partire dalla metà di settembre in due colori, Black e Latte, al prezzo di 299,99€. Il costo non è uno dei più bassi presenti sul mercato attuale, ma la qualità delle prestazioni e le sue particolari caratteristiche tecniche rendono questo prodotto davvero molto competitivo.