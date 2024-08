L’autunno è ormai alle porte e con esso l’arrivo di tante incredibili novità.

Per gli appassionati del mondo della telefonia e dell’elettronica, settembre è di gran lunga il mese preferito, questo poiché durante quel mese escono sul mercato diversi dispositivi.

I più famosi, e probabilmente anche i più attesi sono i nuovi smartphone di casa Apple. Infatti, a settembre verrà lanciata la linea di iPhone 16, con il nuovo sistema operativo, iOS 18, che apporteranno delle novità sensazionali, come l’integrazione di Apple Intelligence, da tanto attesa intelligenza artificiale della casa di Cupertino.

L’entusiasmo è quindi alle stelle per tutti gli appassionati di Apple. Tuttavia l’autunno potrebbe riservare ulteriori novità, che faranno piacere a tutti i sostenitori del brand.

Infatti, secondo alcune fonti autorevoli, Apple a settembre non lancerà soltanto la linea di iPhone 16 e il nuovo sistema operativo iOS 18, ma con molta probabilità verrà rilasciato anche un nuovo prodotto molto amato dagli utenti.

Apple: a settembre arriveranno anche i nuovi modelli di AirPods?

Ebbene sì, a quanto pare il nuovo prodotto che verrà lanciato a settembre, insieme ai nuovi iPhone e al nuovo sistema operativo, saranno proprio gli AirPods.

Gli auricolari wireless sono uno dei prodotti più amati e venduti di Apple. Tanto che solo durante il 2023 sono stati venduti circa 150 milioni di esemplari.

Secondo i rumors a riguardo, provenienti anche da Mark Gurman, fonte autorevole del settore, a settembre verranno lanciati due modelli della quarta generazione di AirPods.

Ovviamente, non si conoscono ancora tutte le caratteristiche nel dettaglio, ma per quanto riguarda i due formati in uscita, dovrebbero essere il modello base, più economico e accessibile, e un modello di fattura più elevata e pregevole, e quindi sicuramente più oneroso.

La tecnologia di entrambi i modelli farà dei passi da gigante in avanti rispetto alle versioni precedenti e potrebbero esserci dei cambiamenti davvero radicali, come la cancellazione attiva del rumore.