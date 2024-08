Ritorna l’appuntamento settimanale con tanti sconti ed offerte proposte dal colosso americano Microsoft su Xbox Store. Come sempre, l’azienda sta aggiornando il catalogo di videogiochi disponibili. Anche questa volta, si tratta di sconti ed offerte sorprendenti. Gli utenti potranno infatti portarsi a casa tantissimi titoli a dei prezzi sensazionali , con sconti anche in questo caso che arrivano a sfiorare il 90%. Vediamo qui di seguito le occasioni più imperdibili.

Xbox Store, sconti ed offerte folli su tanti titoli anche ad agosto fino al 90%

In questi ultimi giorni sono partiti ufficialmente i nuovi sconti e le nuove offerte su Xbox Store. Come già accennato in apertura, infatti, anche questa settimana gli utenti potranno accedere a tantissimi videogiochi di rilievo a dei prezzi come sempre accessibili e sorprendenti. Come già successo in passato, infatti, gli utenti potranno approfittare di tanti sconti che arrivano addirittura fino al 90%.

Tra i titoli disponibili in sconto, troviamo anche questa volta alcuni titoli appartenenti alla saga di Assassin’s Creed. Il primo di questi è Assassin’s Creed: The Ezio Collection. Quest’ultimo è al momento disponibile all’acquisto su Xbox Store ad un prezzo scontato di 14,99 euro, grazie allo sconto del 70%. Segue poi il videogioco Assassin’s Creed Mirage Deluxe Edition. Quest’ultimo è al momento proposto sullo store ad un prezzo scontato di 29,99 euro, con lo sconto del 50% rispetto al suo prezzo di listino. Il terzo videogioco della saga è poi Assassin’s Creed Valhalla Complete Edition. Quest’ultimo è invece proposto con uno sconto dell’85% ad un prezzo di 34,99 euro.

Su Xbox Store sono poi ovviamente disponibili altri titoli in super sconto. Tra questi, troviamo il videogioco denominato La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra. Quest’ultimo è al momento proposto con uno sconto folle del 90%, che porta il suo prezzo a scendere a soli 3,99 euro. Troviamo poi il videogioco Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition proposto ad un prezzo scontato di 33,90 euro con lo sconto del 60%.

Come sempre, il colosso Microsoft stupisce sempre con i suoi fantastici sconti su Xbox Store.