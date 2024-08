Very Unlimited: giga e minuti illimitati a soli 10,99€!

Very Unlimited è la nuova, incredibile offerta di Very Mobile, con chiamate e SMS illimitati ma soprattutto giga a non finire!

Nel panorama attuale delle telecomunicazioni, la scelta dell’operatore telefonico può risultare complicata, vista la vasta gamma di offerte disponibili. Le promozioni abbondano, ma non tutte sono davvero convenienti, e non tutti i gestori garantiscono gli stessi vantaggi. Tra le opzioni sul mercato, spicca Very Mobile, che si distingue per un’offerta particolarmente interessante riservata ad alcuni clienti selezionati: la Very Unlimited.

L’incredibile offerta Very Unlimited di Very Mobile

Questa promozione esclusiva offre una gamma di servizi pensati per chi desidera un’esperienza di comunicazione senza limiti. Attivando l’offerta, i clienti potranno usufruire di chiamate e SMS illimitati verso tutti i numeri, ma il vero punto di forza sono i giga illimitati per navigare in rete. Il tutto è supportato da una connessione 4G veloce e stabile, che garantisce un’esperienza senza interruzioni. E quanto costa questo pacchetto completo? Very Mobile lo propone a un prezzo eccezionale di soli 10,99 euro al mese, senza alcun costo di attivazione.

Questa offerta risulta ideale per chi non vuole preoccuparsi di restare senza dati o minuti, un vantaggio fondamentale soprattutto per chi si prepara a partire per le ferie. Anche all’estero, infatti, l’offerta non delude: grazie al servizio di Roaming incluso, gli utenti possono continuare a utilizzare minuti e SMS senza costi aggiuntivi in tutta l’Unione Europea e nel Regno Unito. L’unico limite riguarda il traffico dati, che prevede un tetto di 11,70 giga al mese fino al 31 dicembre 2024. Superata questa soglia, il costo a consumo è di 0,189 centesimi di euro per ogni megabyte, una cifra comunque competitiva.

L’offerta Very Unlimited è personale e non trasferibile ad altre linee, ed è accessibile esclusivamente tramite l’app Very Mobile. Per verificare se si è tra i fortunati selezionati, basta accedere alla sezione “Offerta” e seguire le istruzioni. Se disponibile, l’attivazione è immediata e il costo del primo mese verrà detratto dal credito residuo. Non lasciarti sfuggire questa occasione per ottenere chiamate, SMS e giga illimitati a un prezzo davvero conveniente.