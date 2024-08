Gordon Murray T.50: il ritorno della guida più pura

Nel mondo delle supercar, la Gordon Murray T.50 si distingue come una moderna celebrazione della leggendaria McLaren F1. Reinterpreta il concetto di prestazioni pure con un tocco contemporaneo. Con dimensioni compatte paragonabili a una Porsche Boxster e un peso di soli 997 kg, la T.50 sfida ogni convenzione. L’auto offre prestazioni impressionanti e incorporando al contempo tutte le dotazioni di sicurezza moderne.

Il cuore pulsante della Gordon Murray T.50 è un potentissimo V12 Cosworth da 4,0 litri. Grazie ad esso l’auto è capace di erogare 654 CV. Pur superando leggermente la potenza della F1, il motore della T.50 si distingue per un regime di rotazione estremamente alto. Essa tocca infatti i 12.400 giri/min, superiori rispetto ai 7.500 giri/min del BMW V12. L’interno ripropone la caratteristica configurazione a tre posti con il guidatore al centro, classica delle auto sportive.

La Gordon Murray T.50 simile alla McLaren ma comunque diversa

Anche se non c’è un sistema di sollevamento anteriore, la T.50 si dimostra molto versatile grazie agli ammortizzatori passivi. Questi sono stati sapientemente tarati per dare agli acquirenti un equilibrio perfetto tra comfort e prestazioni. I pneumatici Michelin Pilot Sport 4S garantiscono poi aderenza e maneggevolezza. Per Dario Franchitti, pilota collaudatore, la Gordon Murray T.50 è puro divertimento alla guida. Ogni posizione nell’abitacolo offre una diversa prospettiva e sensazione, coinvolgendo tutti i passeggeri a bordo.

Una delle peculiarità della Gordon Murray T.50 è il suo cambio manuale classico, una scelta insolita dati i tanti modelli con l’automatico. Il sistema frenante, sviluppato da Brembo, utilizza dischi in carbonio ceramico di dimensioni ridotte, che contribuiscono alla riduzione del peso complessivo senza compromettere le prestazioni. Il prezzo della T.50 si aggira intorno ai 3 milioni di euro, una bella spesa per chi vuole avere questo bolide nella propria collezione. Gordon Murray incoraggia questo spirito, promettendo un premio annuale al proprietario che percorrerà più chilometri con la sua vettura. La T.50 non è solo un tributo alla McLaren F1, è di più. L’auto è un mix, una ricetta perfetta fatta prestazioni estreme, leggerezza e un’esperienza di guida autentica e ineguagliabile.